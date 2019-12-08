Пентагон готує новий транш військової допомоги Україні



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Глава Пентагону підкреслив, що з боку Міноборони США не було затримки з військової допомоги

У Міністерстві оборони США (Пентагон) готують надати наступний транш військової допомоги Україні.

Про це на зустрічі із військовими посадовцями заявив глава міністерства Марк Еспер, передає «Голос Америки».

«Скоро ми будемо мати ще один транш, мені здається це близько 250 мільйонів доларів. Міністерство оборони США підтримало це минулого разу, тож я думаю, наступного разу підтримає теж. Але ми завжди маємо провести перевірку. Ми завжди слідкуємо за тим, як ці кошти використовують, і чи Україна розв'язує питання корупції», — сказав Еспер.

На питання про те, чи впливає на військову допомогу процес імпічменту Дональда Трампа, міністр відповів, що ні.

«Ні, бо ми виконуємо хорошу роботу, залишаючись поза цим. Я залишаюсь поза політикою і хочу тримати Міністерство оборони поза нею», — запевнив Еспер.

Водночас Марк Еспер наголосив, що з боку Міноборони США не було затримки допомоги для України, і відомство оцінювало надання летальної зброї Україні, ґрунтуючись на трьох речах: «Перше: Наскільки це важливо для України в плані їхньої спроможності протистояти росіянам. Друге: чи достатньо Україна вирішує питання корупції. І третє: чи наші союзники в регіоні також надають безпекову підтримку Україні. Відповідь на всі три питання була «так», тож ми підтримали надання такої допомоги».

Наприкінці листопада у Пентагоні повідомили, що Україна отримає решту військової допомоги протягом кількох тижнів.

Чотири сенатори-демократи звернулися із листом до міністра оборони США Марка Еспера, висловлюючи занепокоєння щодо недоотримання Україною усієї суми.

Нагадаємо, у липні 2019 року адміністрація Дональда Трампа «заморозила» військову допомогу Україні. У вересні надання військової допомоги Україні розблокували.

Під час свідчень у справі імпічменту Трампа тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що працівники Ради національної безпеки США не могли організувати зустріч із питань розморозки американської військової допомоги Україні, бо були зайняті питанням придбання Гренландії.

Водночас посол США в Європейському Союзі Гордон Сондланд визнав, що відновлення військової допомоги Україні залежало від розслідування Україною справи щодо компанії Burisma, де працював Гантер Байден — син потенційно головного конкурента Трампа Джо Байдена.



