ЄБРР дасть 25 млн євро на порятунок Украероруху



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Украерорух опинився у надскладному фінансовому становищі через глобальну кризу галузі

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України (Украерорух) отримає кредит на суму 25 мільйонів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку. Відповідну угоду підписали сьогодні асоційований директор, заступник голови ЄБРР в Україні Марк Магалецький та керівник Украероруху Андрій Ярмак у присутності міністра інфраструктури Владислава Криклія. Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Розрахований на три роки кредит – це вкрай необхідна і своєчасна підтримка ліквідності стратегічного підприємства, яке опинилось у надскладному фінансовому становищі через глобальну кризу галузі.

«Цільовим призначенням кредиту буде поповнення обігових коштів на виплату фонду оплати праці, сплату обов’язкових платежів та фінансування критично важливих для провайдера аеронавігаційних послуг операційних витрат, – повідомив керівник Украероруху. – Це дозволить сформувати певний запас міцності для поступового виходу підприємства із кризи та стане запорукою якісного виконання функцій стратегічно важливого підприємства у повному обсязі».

«Європейський банк реконструкції та розвитку радий підтримати давнього партнера – Украерорух – у критичний момент, що дозволить підприємству впоратися із впливом світової кризи та повернутися до нормальної діяльності в майбутньому. Це фінансування є частиною Пакету солідарності ЄБРР, основне призначення якого полягає в забезпеченні безперебійного функціонування критичної інфраструктури», – сказав заступник голови ЄБРР в Україні Марк Магалецький.

Украерорух, який не фінансується з державного бюджету, а лише за рахунок власних коштів, отриманих за надане авіакомпаніям аеронавігаційне обслуговування, в результаті безпрецедентної кризи галузі опинився перед загрозою втрати можливості підтримувати операційну діяльність та виконувати соціальні гарантії перед працівниками.

Аби забезпечити безперебійну роботу, Украерорух уже запровадив низку антикризових заходів, спрямованих на скорочення операційних та експлуатаційних витрат до мінімально можливого рівня, що не впливає на безпеку аеронавігаційного обслуговування. Проте прогнозовані втрати грошових потоків у 2020 році призведуть до дефіциту обігових коштів для фінансування діяльності протягом наступних місяців.

Подальший середньо- та довгостроковий прогнози для України щодо відновлення кількості польотів у повітряному просторі країни коливаються між позитивними темпами відновлення, що досягають 75% трафіка 2019 року до кінця 2020 року, і тривалим повільним відновленням протягом 3 років.