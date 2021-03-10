Кабмін передав на приватизацію ще низку держпідприємств

Кабмін планує у 2021 році заробити на приватизації 12 млрд грн

Із восьми підприємств, переданих Фонду держмайна, працюють лише три

Сьогодні, 10 березня, Кабінет міністрів на засіданні передав до сфери управління Фонду державного майна єдині майнові комплекси восьми державних підприємств, які раніше входили в сферу управління Міністерства економіки.

Про це повідомив у телеграмі народний депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, який бере участь в засіданнях уряду.

Список підприємств, переданих в управління Фонду держмайна

П'ять підприємств не працюють:

науково-технологічне виробниче підприємство «Вереск»,

«Розрахунково-кліринговий центр»,

Полупанівський кар'єр,

«Партнерський фонд»,

«Промислово-металургійний консалтинг».

Ще три підприємства є економічно активними, але працюють у збиток або взагалі не звітують про свою роботу:

«Екотрансенерго»,

Харківське промислово-торговельне підприємство,

«Держінформаналітика».

Ці підприємства будуть продавати як об'єкти малої приватизації.

Нагадаємо, Кабмін планує цього року отримати від приватизації 12 млрд грн.

Торік Фонд держмайна продав 20 спиртзаводів на 1,3 млрд грн. Зазначені об’єкти, що були приватизовані першими, є неробочими виробництвами спирту, все майно яких знаходиться під охороною ДП «Укрспирт».

На першому етапі приватизації на аукціони виставляли 30 спиртових заводів, які входять до складу державного підприємства «Укрспирт

Загалом держава виставить на продаж 41 спиртзавод, що входить до ДП «Укрспирт», і 37 заводів, які входять до складу концерну «Укрспирт»

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