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    Ще один український спиртзавод «пішов з молотка» за 75 млн грн

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    Тхорівський спиртовий завод знаходиться у селі Тхорів, що на Київщині&nbsp; - Ще один український спиртзавод «пішов з молотка» за 75 млн грн
    Тхорівський спиртовий завод знаходиться у селі Тхорів, що на Київщині 
    Фото: ProZorro

    Ціна спиртзаводу у ході торгів виросла з 21 мільйона до 75 мільйонів гривень

    Фонд держмайна минулого тижня продав Тхорівський спиртовий завод держпідприємства «Укрспирт» за 75 млн грн.

    За даними Фонду, на відкритих торгах із приватизації спиртзаводу змагалися четверо учасників.

    Ціна продажу Тхорівського місця провадження діяльності та зберігання спирту зі стартових 21 млн 563 тис. 781 грн зросла у 3,5 раза – до 75 млн 1 грн.

    Активи зосереджені на двох локаціях Сквирського району Київської області: селі Тхорівка та місті Сквира. Підприємство володіє будівлями та спорудами, а також технологічним обладнанням, необхідним для виробництва спирту.

    4 березня було приватизовано Вишняківський спиртзавод за 101,2 млн грн. На першому аукціоні за нього хотіли віддати 234 млн грн.

    Фонд держмайна торік продав 20 спиртзаводів на 1,3 млрд грн. Зазначені об’єкти, що були приватизовані першими, є неробочими виробництвами спирту, все майно яких знаходиться під охороною ДП «Укрспирт».

    Як відомо, на першому етапі приватизації на аукціони виставляли 30 спиртових заводів, які входять до складу державного підприємства «Укрспирт

    Загалом держава виставить на продаж 41 спиртзавод, що входить до ДП «Укрспирт», і 37 заводів, які входять до складу концерну «Укрспирт».

    Теги: приватизація бізнес Укрспирт завод держава фінанси аукціон майно
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