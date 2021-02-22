Приватизація спиртзаводів. Фонд держмайна повідомив, скільки грошей вже виручено

Фонд розкрив онлайн усю інформацію про приватизаційні активи за принципом «всі знають все»

Фонд державного майна провів 20 приватизаційних онлайн-аукціонів на 1,3 млрд грн у рамках демонополізації ринку виробництва спирту.

Згідно з даними Фонду, вже дев'ять переможців сплатили кошти та отримали у власність спиртові активи без будь-яких зауважень.

Зазначені об’єкти, що були приватизовані першими, є неробочими виробництвами спирту, все майно яких знаходиться під охороною ДП «Укрспирт».

Фонд держмайна розкрив онлайн усю інформацію про приватизаційні активи та забезпечив рівний доступ до інформації про об’єкти приватизації за принципом «всі знають все». Надавалась можливість і фізичного доступу до об'єкта. Таким чином кожен охочий мав можливість ознайомитися з даними про об’єкт та ухвалити зважене рішення про участь в аукціоні.

При цьому СП «Zernoff», яке перемогло в аукціоні з продажу Марилівського спиртзаводу, та протягом двох місяців мало перерахувати кошти за придбаний лот, цього так і не зробило.

Натомість представники компанії звернулися до суду щодо начебто відсутності окремого обладнання та документації на Марилівському МПД (місце провадження діяльності).

З метою захисту інтересів інвесторів 21 січня «Укрспирт» провів огляд території та активів Марилівського спиртзаводу, за результатами якого підтверджено наявність на МПД усіх без винятку необоротних активів, у тому числі тих, які зазначаються відсутніми та/або неідентифікованими, а також підтверджено відповідність технічних площ будівель, заявлених до приватизації відповідним технічним документам.

У Фонді вважають, що з огляду на вищезазначене, звернення Zernoff до суду може бути трактовано як спроба повернути гарантійний внесок та не сплачувати решту коштів, про що свідчить постійне відкладання інвестором моменту оплати коштів за актив.

Нагадаємо, 15 вересня Фонд, оголосив про проведення приватизаційного аукціону щодо державного підприємства «Немирівський спиртовий завод».

Як відомо, на першому етапі приватизації на аукціони виставляли 30 спиртових заводів, які входять до складу державного підприємства «Укрспирт».