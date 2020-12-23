Шмигаль назвав об’єкти, які в новому році виставлять на приватизацію

Уряд хоче поновити велику приватизацію під час карантину

Кабінет міністрів планує відновити процес приватизації у 2021 році. Глава уряду Денис Шмигаль назвав об’єкти, які хочуть виставити на продаж.

Отже, Кабмін планує наступного року отримати від приватизації 12 млрд гривень.

«В 2021 році ми хочемо, аби процес приватизації пришвидшився. Саме тому ми пропонуємо Верховній Раді зняти обмеження на продаж низки об’єктів – це п’ять теплоелектроцентралей, три обленерго підприємств, завод «Більшовик», Одеський припортовий завод, об’єднана гірнично-хімічна компанія, «Президент готель», Об’єднана гірничо-хімічна компанія», – сказав Шмигаль.

У ході засідання члени Кабміну погодили відповідний законопроєкт. Документом пропонується виключити пункт закону «Про приватизацію державного і комунального майна», відповідно до якого тимчасово, на період встановлення урядом карантину та обмежувальних заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби, аукціони з продажу об’єктів великої приватизації не проводяться.

У пояснювальній записці до проєкту закону зазначається, що бюджет України потребує ресурсів для боротьби з епідемією, утримання економічної стабільності України та найшвидшого відновлення ділової активності після обмежувальних заходів.