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    Економіка та фінанси

    Перший етап. Шмигаль анонсував приватизацію 30 спиртзаводів

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    Державне підприємство &laquo;Укрспирт&raquo; у попередні роки було синонімом багатомільярдної корупції, каже прем'єр - Перший етап. Шмигаль анонсував приватизацію 30 спиртзаводів
    Державне підприємство «Укрспирт» у попередні роки було синонімом багатомільярдної корупції, каже прем'єр

    На першому етапі приватизації на аукціони будуть виставлені 30 спиртових заводів, які входять у склад державного підприємства «Укрспирт»

    На першому етапі приватизації на аукціони будуть виставлені 30 спиртових заводів, які входять до складу державного підприємства «Укрспирт».

    Про це повідомив у Facebook прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

    «Державне підприємство «Укрспирт» у попередні роки було синонімом багатомільярдної корупції. За оцінками Фонду держмайна через тіньові схеми в спиртовій галузі бюджет щороку недоотримує 8-10 млрд грн. Тепер цьому покладено край. Минулого року парламент ухвалив закон, яким демонополізував виробництво спирту, а цього тижня відбулася історична подія – приватизація першого спиртового заводу у Немирові», – написав Шмигаль.

    Він зазначив, що фінальна ціна виявилася на 5 млн грн більше за стартову, а головне те, що актив придбав профільний інвестор. Це означає додаткові інвестиції у підприємство, а як наслідок — збільшення кількості робочих місць та надходжень до бюджету громади.

    «Загалом, на першому етапі приватизації на аукціони будуть виставлені 30 спиртових заводів, які входять у склад державного підприємства «Укрспирт», – резюмував прем’єр-міністр.

    Нагадаємо, 15 жовтня в Україні з аукціону продали перше державне підприємство з виробництва спирту – Немирівський спиртзавод.

    Завод приватизували за 55,08 млн гривень, хоча стартова ціна становила 49,57 млн гривень. При цьому компанія-переможець була єдиною, що подала заявку на участь в аукціоні.

    інвестиції бюджет Укрспирт завод спирт Денис Шмигаль
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