Перший етап. Шмигаль анонсував приватизацію 30 спиртзаводів



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Державне підприємство «Укрспирт» у попередні роки було синонімом багатомільярдної корупції, каже прем'єр

На першому етапі приватизації на аукціони будуть виставлені 30 спиртових заводів, які входять у склад державного підприємства «Укрспирт»

На першому етапі приватизації на аукціони будуть виставлені 30 спиртових заводів, які входять до складу державного підприємства «Укрспирт».

Про це повідомив у Facebook прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Державне підприємство «Укрспирт» у попередні роки було синонімом багатомільярдної корупції. За оцінками Фонду держмайна через тіньові схеми в спиртовій галузі бюджет щороку недоотримує 8-10 млрд грн. Тепер цьому покладено край. Минулого року парламент ухвалив закон, яким демонополізував виробництво спирту, а цього тижня відбулася історична подія – приватизація першого спиртового заводу у Немирові», – написав Шмигаль.

Він зазначив, що фінальна ціна виявилася на 5 млн грн більше за стартову, а головне те, що актив придбав профільний інвестор. Це означає додаткові інвестиції у підприємство, а як наслідок — збільшення кількості робочих місць та надходжень до бюджету громади.

«Загалом, на першому етапі приватизації на аукціони будуть виставлені 30 спиртових заводів, які входять у склад державного підприємства «Укрспирт», – резюмував прем’єр-міністр.

Нагадаємо, 15 жовтня в Україні з аукціону продали перше державне підприємство з виробництва спирту – Немирівський спиртзавод.

Завод приватизували за 55,08 млн гривень, хоча стартова ціна становила 49,57 млн гривень. При цьому компанія-переможець була єдиною, що подала заявку на участь в аукціоні.