Кабмін призначив тимчасового керівника Нацслужби здоров'я
Тимчасовим виконувачем обов’язків голови Національної служби здоров'я став Андрій Віленський
Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у понеділок, 31 серпня, призначив Андрія Віленського тимчасовим виконувачем обов’язків голови Національної служби здоров'я.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Телеграм.
«Кабмін прийняв рішення про тимчасове покладення виконання обов'язків голови Національної служби здоров'я України на Віленського А.Б. (директор департаменту договірної роботи зазначеної Служби)», - написав він.
Кабмін визнав іншим рішенням таким, що втратило чинність, розпорядження Кабміну від 4 грудня 2019 року «Про тимчасове покладення виконання обов'язків голови Національної служби здоров'я України на Оксану Мовчан».
Як відомо, Віленський був директором Центрального міжрегіонального департаменту НСЗУ, раніше – головним лікарем мережі клінік «Добробут».
Нагадаємо, наприкінці травня міністр охорони здоров’я Степанов повідомив, що на посаду очільника Нацслужби здоров’я претендують 28 осіб.
У січні 2020 року відбувся конкурс на посаду голови НСЗУ. Три претенденти після співбесіди з Комісією з питань вищого корпусу державної служби мали пройти співбесіду з міністром охорони здоров'я.
Однак 20 травня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що він відхилив усі кандидатури на посаду голови НСЗУ і мав сам визначити, кого туди поставити.
Кабінет міністрів 22 травня оголосив новий конкурс на посаду голови НСЗУ. Термін подачі документів мав закінчитися у понеділок, 25 травня, але його було продовжено до 27 травня.
Переможцю конкурсу обіцяють місячну заробітну плату в розмірі 29 400 гривень, плюс надбавка за ранг та можливі премії.
2 червня Степанов заявив, що проведе протягом дня співбесіди з кандидатами, яких відібрала кадрова служба.