Конкурс на посаду голови Нацслужби здоров’я продовжили ще на два дні



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НСЗУ була створена в рамках медреформи у 2017 році

Переможцю конкурсу обіцяють місячну заробітну плату в розмірі 29 400 гривень, плюс надбавка за ранг та можливі премії

Новий конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ) продовжено до 27 травня.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«Був оголошений добір, починаючи з 22 травня, кінцевий термін прийняття документів - сьогодні...Прийнято рішення продовжити ці терміни, це дозволяє закон. Кінцевий термін продовжено до середи, 27 травня, до 18 години», - сказав Степанов.

Він зазначив, що посада голови НСЗУ державна, тому є відповідні, встановлені законом, критерії щодо кандидата.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 22 травня оголосив новий конкурс на посаду голови НСЗУ. Термін подачі документів мав закінчитися у понеділок, 25 травня.

Переможцю конкурсу обіцяють місячну заробітну плату в розмірі 29 400 гривень, плюс надбавка за ранг та можливі премії.

У січні 2020 року відбувся конкурс на посаду голови НСЗУ. Три претенденти після співбесіди з Комісією з питань вищого корпусу державної служби мали пройти співбесіду з міністром охорони здоров'я.

Однак 20 травня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що він відхилив усі кандидатури на посаду голови НСЗУ і мав сам визначити, кого туди поставити.

НСЗУ створили в межах медреформи у 2017 році. Вона контролює всі виплати у сфері охорони здоров'я та обирає лікарні, які отримуватимуть гроші від держави.

Зазначимо, що з 1 червня Міністерство охорони здоров'я запровадить нову систему фінансування лікарень. За словами Степанова, дефіцит фінансування наразі є майже в тисячі лікарнях країни.

Раніше повідомлялось, що Міністерство охорони здоров’я ініціює підвищення заробітних плат медичних працівників. Підвищення буде у розмірі до 50% і потребуватиме додатково 11 млрд грн з державного бюджету.