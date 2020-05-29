На посаду очільника Нацслужби здоров’я претендують 28 осіб, — міністр



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НСЗУ була створена у 2017 році: служба контролює всі виплати у сфері охорони здоров'я та обирає лікарні, які отримуватимуть гроші від держави

Участь у доборі на посаду голови Національної служби здоров'я (НСЗУ) беруть 28 осіб, до кінця дня буде визначено спосіб і місце співбесіди з ними.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу.

«Загалом зареєструвалися 28 осіб, зараз усі документи будуть опрацьовані й протягом дня буде визначено місце і спосіб проведення безпосередньої співбесіди, яку я як міністр охорони здоров'я маю провести і визначитися з кандидатурою, котра буде внесена на розгляд Кабміну, - зазначив міністр.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 22 травня оголосив новий конкурс на посаду голови НСЗУ. Термін подачі документів мав закінчитися у понеділок, 25 травня, але його було продовжено до 27 травня.

Переможцю конкурсу обіцяють місячну заробітну плату в розмірі 29 400 гривень, плюс надбавка за ранг та можливі премії.

У січні 2020 року відбувся конкурс на посаду голови НСЗУ. Три претенденти після співбесіди з Комісією з питань вищого корпусу державної служби мали пройти співбесіду з міністром охорони здоров'я.

Однак 20 травня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що він відхилив усі кандидатури на посаду голови НСЗУ і мав сам визначити, кого туди поставити.

НСЗУ створили в межах медреформи у 2017 році. Вона контролює всі виплати у сфері охорони здоров'я та обирає лікарні, які отримуватимуть гроші від держави.

Зазначимо, що з 1 червня Міністерство охорони здоров'я запровадить нову систему фінансування лікарень. За словами Степанова, дефіцит фінансування наразі є майже в тисячі лікарнях країни.

Раніше повідомлялось, що Міністерство охорони здоров’я ініціює підвищення заробітних плат медичних працівників. Підвищення буде у розмірі до 50% і потребуватиме додатково 11 млрд грн з державного бюджету.