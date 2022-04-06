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    Економіка та фінанси

    Кабмін виділив Міноборони майже 33 млрд гривень

    Кабмін виділив Міноборони майже 33 млрд гривень - Кабмін виділив Міноборони майже 33 млрд гривень
    Кабмін виділив Міноборони майже 33 млрд гривень
    фото з відкритих джерел

    Крім того, уряд вирішив виділити додаткові кошти і Службі безпеки України

    Кабінет Міністрів України прийняв рішення виділити 32,81 млрд гривень Міністерству оборони. Дану суму взяли з резервного фонду. Про це повідомляє Урядовий портал.

    Крім того, уряд вирішив виділити додаткові кошти і Службі безпеки України. Йдеться про 1,45 млрд гривень.

    «Ключовим напрямком роботи уряду залишається фінансове та організаційне забезпечення української армії. Так, уряд прийняв рішення виділити 1,45 млрд грн Службі безпеки України і 32,81 млрд грн Міністерству оборони України», – заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

    Дані кошти підуть на зарплати, техніку, зброю, пальне та все необхідне для захисників України.

    «Основні ресурси держави і бюджету зараз спрямовуємо саме на ці потреби», – підкреслив голова уряду.

    Нагадаємо, Євросоюз дозволив направити 17 млрд євро зі своїх фондів на допомогу біженцям з України.

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    Теги: Кабмін росія окупанти Міноборони війна Україна уряд окупація Денис Шмигаль пальне #stoprussia
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    Кабмін виділив Міноборони майже 33 млрд гривень