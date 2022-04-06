Кабмін виділив Міноборони майже 33 млрд гривень
Крім того, уряд вирішив виділити додаткові кошти і Службі безпеки України
Кабінет Міністрів України прийняв рішення виділити 32,81 млрд гривень Міністерству оборони. Дану суму взяли з резервного фонду. Про це повідомляє Урядовий портал.
Крім того, уряд вирішив виділити додаткові кошти і Службі безпеки України. Йдеться про 1,45 млрд гривень.
«Ключовим напрямком роботи уряду залишається фінансове та організаційне забезпечення української армії. Так, уряд прийняв рішення виділити 1,45 млрд грн Службі безпеки України і 32,81 млрд грн Міністерству оборони України», – заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Дані кошти підуть на зарплати, техніку, зброю, пальне та все необхідне для захисників України.
«Основні ресурси держави і бюджету зараз спрямовуємо саме на ці потреби», – підкреслив голова уряду.
Нагадаємо, Євросоюз дозволив направити 17 млрд євро зі своїх фондів на допомогу біженцям з України.