Кабмін: удари Росії по українських нафтобазах – це удари по посівній

Окупант намагається створити гуманітарну катастрофу

Російський окупант веде цілеспрямовану політику з повного знищення інфраструктури сільського господарства України. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов під час загальноукраїнського телемарафону, передає «Главком».

«Цьогорічна посівна кампанія є непересічною, оскільки вона відбувається в умовах не просто в умовах військової агресії, а цілеспрямованої політики Росії з повного знищення інфраструктури сільського господарства. Удари Росії по українських нафтобазах, що відбулися протягом останніх кількох днів – це удари по посівній. Росія хоче, щоб ми не засіяли свої сільськогосподарські угіддя, які залишаються на контрольованій території. Тим самим вони намагаються спричинити гуманітарну катастрофу у країнах Північної Африки та арабського сходу, які є традиційними контрагентами, яким Україна постачає зернові», – наголосив високопосадовець.

При цьому, за його словами, уряд продовжує підтримувати фермерів. Зокрема, аграрії отримають кредити на рік під нуль відсотків, щоб провести посівну кампанію. Наразі 11 областей включилися у посівну.

Як повідомляв «Главком», 29 березня, російський агресор завдав удару по аеродрому в Старокостянтинові, що розташований на північ від Хмельницького. Міський голова Старокостянтинова Микола Мельничук констатував, що внаслідок цього удару були знищені усі наявні запаси паливно-мастильних матеріалів, зібрані як стратегічний запас.

Крім цього, в ніч з 29 на 30 березня російські окупанти завдали трьох ударів по території Хмельницької області. Було вражено промислові об’єкти.

Раніше в Луцьку окупанти влучили в нафтобазу. Аналогічного удару по нафтосховищі ворог завдав у Львові.