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    Події в Україні

    США знову «вдарили» по Росії санкціями

    США знову «вдарили» по Росії санкціями

    США ввели санкції проти найбільшого ринку даркнету для російськомовних Hydra і віртуальної валютної біржі Garantex

    Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти найбільшого в Російській Федерації ресурсу з продажу наркотиків Hydra та стосовно криптобіржі Garantex. Про це в мікроблозі Twitter повідомив державний секретар Ентоні Блінкен.

    «Сполучені Штати запроваджують санкції проти найбільшого ринку даркнету для російськомовних Hydra і віртуальної валютної біржі Garantex», – наголосив Блінкен.

    Він додав, що відповідні дії здійсненні у координації з Німеччиною і вони демонструють налаштованість.

    Нагадаємо, президент США Джо Байден після оприлюднених журналістами звірств російської армії в Бучі знову назвав президента Росії Володимира Путіна військовим злочинцем, а також пообіцяв нові санкції проти Росії.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    США знову «вдарили» по Росії санкціями