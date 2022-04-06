США знову «вдарили» по Росії санкціями

США ввели санкції проти найбільшого ринку даркнету для російськомовних Hydra і віртуальної валютної біржі Garantex

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти найбільшого в Російській Федерації ресурсу з продажу наркотиків Hydra та стосовно криптобіржі Garantex. Про це в мікроблозі Twitter повідомив державний секретар Ентоні Блінкен.

«Сполучені Штати запроваджують санкції проти найбільшого ринку даркнету для російськомовних Hydra і віртуальної валютної біржі Garantex», – наголосив Блінкен.

Він додав, що відповідні дії здійсненні у координації з Німеччиною і вони демонструють налаштованість.

Нагадаємо, президент США Джо Байден після оприлюднених журналістами звірств російської армії в Бучі знову назвав президента Росії Володимира Путіна військовим злочинцем, а також пообіцяв нові санкції проти Росії.