Кабмін запровадив прихований акциз на «зелену» енергію з початку 2021 року, – економіст

«Держава діє у шахрайський спосіб — міняє правила гри по відношенню до тих, хто вже інвестував свої кошти», – Кушнірук

З початку поточного року уряд не забезпечує 100% рівень виплат за вироблену в країні електроенергію з відновлюваних джерел, чим фактично запровадив дію прихованого акцизу на «зелену» електроенергію.

Про це написав економіст Борис Кушнірук в блозі на «Ліга».

Економіст зазначив, що на сьогодні уряд запропонував зміни до податкового законодавства, якими передбачається запровадження акцизу на продаж «зеленої» електроенергії на рівні від 3,2% до 40%. Що, звісно, викликало негативну реакцію інвесторів у ВДЕ, для яких в черговий раз Україна змінює умови діяльності, всупереч підписаному у минулому році меморандуму з урядом про порозуміння.

«Держава діє у шахрайський спосіб – міняє правила гри по відношенню до тих, хто вже інвестував свої кошти. Виникає риторичне питання, чи можна взагалі тоді мати справою з Україною та інвестувати кошти в її економіку?», – зазначив Кушнірук.

Він також наголосив, що борги перед підприємствами ВДЕ держава ще досі не погасила, а лише скоротили з 22,4 млрд грн до 17,6 млрд грн.

При цьому економіст звернув увагу, що з початку року підприємствам «зеленої» генерації стабільно щомісяця не доплачують 7% коштів, що, на його думку, є прихованим акцизом, який зараз уряд намагається запровадити на законодавчому рівні.

«Якщо зайти на сайт ДП «Гарантований покупець» та подивитися на стан розрахунків за вироблену електроенергію, можна помітити один нюанс. У січні, лютому і березні 2021 року підприємствам ВДЕ щомісяця заплатили чітко 93% від потрібної суми. Це означає, що за кожен з цих місяців виробникам з ВДЕ недоплатили 7% коштів. Ця цифра якраз чудово лягає в діапазон ставок акцизного збору, який планує запровадити уряд. Для одних видів «зеленої енергетики» податок більший, для інших – менший. Але цілком по галузі може і вийти 7% акцизу на «зелену» енергію», – вважає Кушнірук.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів погодив законопроект з поправками до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою в діапазоні 3,2-40%.

Раніше під час обговорення проекту закону профільні ВДЕ-асоціації заявляли, що введення акцизного податку на «зелену» електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з поновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату та унеможливить залучення коштів в нові екологічні проекти .

Нагадаємо, 28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка знаходиться у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання по виплатах за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи.

За інформацією партнера київського офісу міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, після першого арбітражного позову компанії Modus Energy можуть подати аналогічні позови ще до 10 інвесторів в зелену енергетику України.