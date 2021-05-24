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    Україна у вівторок може заборонити польоти над Білоруссю

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    МЗС та Мінінфраструктури вже готує пакет відповідних рішень - Україна у вівторок може заборонити польоти над Білоруссю
    МЗС та Мінінфраструктури вже готує пакет відповідних рішень
    Фото: Кабмін

    Шмигаль скликає позачергове засідання уряду

    Прем'єр Денис Шмигаль скликав на 25 травня позачергове засідання Кабміну. На порядку денному буде питання заборони польотів над Білоруссю після інциденту з літаком авіакомпанії Ryanair. Про це повідомив сам прем'єр у своєму Telegram-каналі.

    «На доручення президента України Володимира Зеленського, у вівторок, 25 травня, скликаю позачергове засідання уряду, де буде розглянуто питання щодо авіасполучення між Україною та Білоруссю», – заявив Шмигаль.

    Глава уряду додав, що Міністерство закордонних справ та Міністерство інфраструктури вже готують пакет відповідних рішень.

    «Україна належним чином відреагує на ситуацію щодо примусової посадки пасажирського літака компанії Ryanair в аеропорту Мінська», – наголосив він.

    Нагадаємо, до цього в Офісі президента говорили, що перед ухваленням рішення щодо припинення авіасполучення з Білоруссю потрібно провести консультації на різних рівнях. Однак після цього глава держави доручив Кабміну заборонити польоти в Білорусь.

    Нагадаємо, 23 травня стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

    Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що знаходився на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29.

    При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним у аеропорту Афін.

    Низка європейських авіакомпаній скасувала польоти над Білоруссю і змінюють маршрути рейсів. Це відбувається після примусової посадки літака в Мінську, коли був затриманий опозиційний блогер Роман Протасевич. Тепер білоруський повітряний простір взагалі можуть закрити. Рішення про санкції буде розглянуто в ЄС сьогодні ввечері. Лідери країн зберуться за вечерею в Брюсселі перед початком саміту і обговорять введення нових обмежень.

    Зокрема, можливі заходи можуть включати:

    • припинення польотів над Білоруссю;
    • заборона національній авіакомпанії країни приземлятися в аеропортах ЄС;
    • блокування наземного транзиту в ЄС з Білорусі.

    Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) також вже отримала запит на призупинення польотів над Білоруссю. В ICAO заявили, що стурбовані тим, що трапилося. Даний випадок, на думку організації, може суперечити Чиказькій конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

    Сьогодні 24 травня у Мінську з літака Lufthansa висадили всіх пасажирів. Як повідомили білоруські ЗМІ, на літаку шукали вибухівку.

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    Теги: Білорусь Кабмін ЄС санкції літак авіаперевезення Україна Міністерство інфраструктури уряд Денис Шмигаль Роман Протасевич
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    Україна у вівторок може заборонити польоти над Білоруссю