Україна у вівторок може заборонити польоти над Білоруссю

Шмигаль скликає позачергове засідання уряду

Прем'єр Денис Шмигаль скликав на 25 травня позачергове засідання Кабміну. На порядку денному буде питання заборони польотів над Білоруссю після інциденту з літаком авіакомпанії Ryanair. Про це повідомив сам прем'єр у своєму Telegram-каналі.

«На доручення президента України Володимира Зеленського, у вівторок, 25 травня, скликаю позачергове засідання уряду, де буде розглянуто питання щодо авіасполучення між Україною та Білоруссю», – заявив Шмигаль.

Глава уряду додав, що Міністерство закордонних справ та Міністерство інфраструктури вже готують пакет відповідних рішень.

«Україна належним чином відреагує на ситуацію щодо примусової посадки пасажирського літака компанії Ryanair в аеропорту Мінська», – наголосив він.

Нагадаємо, до цього в Офісі президента говорили, що перед ухваленням рішення щодо припинення авіасполучення з Білоруссю потрібно провести консультації на різних рівнях. Однак після цього глава держави доручив Кабміну заборонити польоти в Білорусь.

Нагадаємо, 23 травня стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що знаходився на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29.

При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним у аеропорту Афін.

Низка європейських авіакомпаній скасувала польоти над Білоруссю і змінюють маршрути рейсів. Це відбувається після примусової посадки літака в Мінську, коли був затриманий опозиційний блогер Роман Протасевич. Тепер білоруський повітряний простір взагалі можуть закрити. Рішення про санкції буде розглянуто в ЄС сьогодні ввечері. Лідери країн зберуться за вечерею в Брюсселі перед початком саміту і обговорять введення нових обмежень.

Зокрема, можливі заходи можуть включати:

припинення польотів над Білоруссю;

заборона національній авіакомпанії країни приземлятися в аеропортах ЄС;

блокування наземного транзиту в ЄС з Білорусі.

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) також вже отримала запит на призупинення польотів над Білоруссю. В ICAO заявили, що стурбовані тим, що трапилося. Даний випадок, на думку організації, може суперечити Чиказькій конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

Сьогодні 24 травня у Мінську з літака Lufthansa висадили всіх пасажирів. Як повідомили білоруські ЗМІ, на літаку шукали вибухівку.

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