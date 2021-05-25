BASF починає виробництво зеленого водню

BASF починає виробництво зеленого воднюнова енергія
Принципова схема нового водневого підприємства німецьких промислових гігантів
Реалізація водневого плану призведе до запобігання викидів вуглекислого газу 3,8 млн тонн щорічно
Хімічний концерн BASF і німецька енергетична група RWE представили проект морської вітряної електростанції потужністю 2 ГВт, яка буде поставляти електроенергію на хімічний завод BASF в Людвігсхафене (Німеччина) і забезпечувати виробництво водню без викидів вуглекислого газу, – повідомляють Elektrovesti.
Вітряна електростанція буде побудована в німецькій частині Північного моря, розрахунковий річний виробіток електроенергії складе приблизно 7500 ГВт/год. Мета проекту – електрифікувати процеси хімічного виробництва BASF, які в даний час вимагають викопного палива.
Більше 80% електроенергії, що виробляється, піде на створення технологій, що виключають викиди вуглекислого газу в процесі парового крекінгу для виробництва нафтохімічної продукції, а також піролізу метану. Близько 20% електроенергії, виробленої вітряної електростанцією, буде використовуватися для виробництва зеленого водню.
«Разом ми хочемо прискорити перехід хімічної промисловості до вуглецевої нейтральності за рахунок електрифікації та використання водню», – відзначили в спільній заяві керівники BASF і RWE Мартін Брудермюллер і Маркус Креббер.
Реалізація цих планів призведе до запобігання викидам близько 3,8 млн тонн вуглекислого газу на рік, з яких 2,8 млн тонн доведеться безпосередньо на підприємство BASF в Людвігсхафене.
Читайте також:
В Іспанії почнуть виробляти кераміку за допомогою зеленого водню
Siemens забезпечить іспанську хімічну промисловість зеленим воднем
ArcelorMittal переводить свої сталеливарні заводи в Німеччині на водень