BASF починає виробництво зеленого водню

Реалізація водневого плану призведе до запобігання викидів вуглекислого газу 3,8 млн тонн щорічно

Хімічний концерн BASF і німецька енергетична група RWE представили проект морської вітряної електростанції потужністю 2 ГВт, яка буде поставляти електроенергію на хімічний завод BASF в Людвігсхафене (Німеччина) і забезпечувати виробництво водню без викидів вуглекислого газу, – повідомляють Elektrovesti.

Вітряна електростанція буде побудована в німецькій частині Північного моря, розрахунковий річний виробіток електроенергії складе приблизно 7500 ГВт/год. Мета проекту – електрифікувати процеси хімічного виробництва BASF, які в даний час вимагають викопного палива.

Більше 80% електроенергії, що виробляється, піде на створення технологій, що виключають викиди вуглекислого газу в процесі парового крекінгу для виробництва нафтохімічної продукції, а також піролізу метану. Близько 20% електроенергії, виробленої вітряної електростанцією, буде використовуватися для виробництва зеленого водню.

«Разом ми хочемо прискорити перехід хімічної промисловості до вуглецевої нейтральності за рахунок електрифікації та використання водню», – відзначили в спільній заяві керівники BASF і RWE Мартін Брудермюллер і Маркус Креббер.

Реалізація цих планів призведе до запобігання викидам близько 3,8 млн тонн вуглекислого газу на рік, з яких 2,8 млн тонн доведеться безпосередньо на підприємство BASF в Людвігсхафене.