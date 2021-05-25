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    BASF починає виробництво зеленого водню

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    Принципова схема нового водневого підприємства німецьких промислових гігантів &nbsp; - BASF починає виробництво зеленого водню

    Принципова схема нового водневого підприємства німецьких промислових гігантів

     

    Фото: group.rwe

    Реалізація водневого плану призведе до запобігання викидів вуглекислого газу 3,8 млн тонн щорічно

    Хімічний концерн BASF і німецька енергетична група RWE представили проект морської вітряної електростанції потужністю 2 ГВт, яка буде поставляти електроенергію на хімічний завод BASF в Людвігсхафене (Німеччина) і забезпечувати виробництво водню без викидів вуглекислого газу, – повідомляють Elektrovesti.

    Вітряна електростанція буде побудована в німецькій частині Північного моря, розрахунковий річний виробіток електроенергії складе приблизно 7500 ГВт/год. Мета проекту – електрифікувати процеси хімічного виробництва BASF, які в даний час вимагають викопного палива.

    Більше 80% електроенергії, що виробляється, піде на створення технологій, що виключають викиди вуглекислого газу в процесі парового крекінгу для виробництва нафтохімічної продукції, а також піролізу метану. Близько 20% електроенергії, виробленої вітряної електростанцією, буде використовуватися для виробництва зеленого водню.

    «Разом ми хочемо прискорити перехід хімічної промисловості до вуглецевої нейтральності за рахунок електрифікації та використання водню», – відзначили в спільній заяві керівники BASF і RWE Мартін Брудермюллер і Маркус Креббер.

    Реалізація цих планів призведе до запобігання викидам близько 3,8 млн тонн вуглекислого газу на рік, з яких 2,8 млн тонн доведеться безпосередньо на підприємство BASF в Людвігсхафене.

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    Теги: енергетика Німеччина завод водень
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    BASF починає виробництво зеленого водню