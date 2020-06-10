Кабмін змінив розрахунок вартості газу в тарифах на опалення



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Нові зміни в утворенні тарифів не призведуть до підвищення платежів для споживачів, оскільки сьогодні більшість підприємств враховується ціну газу в розмірі 6 235 грн за тис куб м - Чернишов

Однією з ключових змін є можливість надати підприємствам теплокомуненерго при формуванні тарифів використовувати середню ціну природного газу, яка склалася під час попереднього опалювального сезону - це 4 048 грн за тис куб м

Кабінет міністрів на засіданні в середу, 10 червня, вніс зміни у порядок формування тарифів на опалення та централізоване постачання гарячої води.

Як пояснив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, постанова передбачає зміну порядку формування тарифів в умовах функціонування ринку природного газу, коли його вартість для теплопостачальних підприємств змінюється кожен місяць.

«Однією з ключових змін є можливість надати підприємствам теплокомуненерго при формуванні тарифів використовувати середню ціну природного газу, яка склалася під час попереднього опалювального сезону - це 4 048 грн за тисячу кубометрів», - сказав міністр.

«При цьому встановлюється зобов'язання для підприємств ТКЕ після завершення опалювального періоду проводити аналіз витрат і перераховувати вартість теплової енергії, щоб відобразити різницю, яка виникне в тарифах майбутнього опалювального періоду», - уточнив Чернишов.

Очільник Мінрегіону підкреслив, що такі зміни не призведуть до підвищення платежів для споживачів, оскільки сьогодні в тарифах більшості підприємств ТКЕ враховується ціна газу в розмірі 6 235 грн за тисячу кубометрів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів своєю постановою №17 від 24 січня вніс зміни в положення про покладання спеціальних зобов'язань на ринку газу, прив'язавши ціну продажу газу НАК «Нафтогаз України» для потреб населення до ціни на нідерландському хабі TTF.

Як пояснили в НАК «Нафтогаз України», таким чином оптова ціна на газ для потреб населення буде складатися з цін на газ на хабі TTF, різниці між ціною на TTF і ціною газу на кордоні України, плати за вхід в українську ГТС за встановленими НКРЕКУ тарифами , а також торгової націнки «Нафтогазу».

Таким чином, підприємства теплокомуненерго перераховували тарифи на опалення і гарячу воду з урахуванням актуальної ціни на газ щомісяця.