Світовий ринок газу може пережити найбільший шок в своїй історії через падіння попиту - експерти



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Останнє різке зниження попиту на газ в світі було зафіксовано в 2009 році - тоді він впав на 2%

МЕА прогнозує у 2020 році падіння попиту на газ на 150 млрд куб м через кризу, викликану коронавірусом

Міжнародне енергетичне агентство прогнозує в 2020 році найбільше в історії падіння світового попиту на газ - на 150 мільярдів кубометрів, або на 4%. Про це йдеться в доповіді агентства щодо ринку газу.

«У 2020 році світовий ринок природного газу може пережити найбільший шок попиту в своїй історії... Очікується рекордне падіння попиту на природний газ, пандемія Covid-19 вражає і без того ослаблений ринок», - йдеться в доповіді.

Агентство зазначає, що останнє різке зниження попиту на газ в світі було зафіксовано в 2009 році - тоді він впав на 2%. У 2019 році світове споживання газу зросло на 1,8%, або на 70 мільярдів кубометрів.

«Скорочення споживання природного газу очікується в кожному секторі і в кожному регіоні, але велика частина зниження припаде на розвинені ринки і на сектор виробництва електроенергії», - пише агентство.

При цьому МЕА очікує, що велика частина втраченого в 2020 році попиту буде відновлена в 2021 році. Особливо активне зростання попиту очікується в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, в тому числі завдяки тому, що країни АТР виграють від привабливих цін на газ.

Розвинені ринки Європи і Північної Америки також зможуть відновити велику частину своїх втрат в попиті, оскільки в промисловості і електроенергетиці повернеться потреба в газі. Позитивний ефект також буде мати триваючий перехід ряду країн з вугільної генерації на газову.

Як повідомлялося, у Великій Британії закликали поховати «Північний потік-2».

У сенаті США розглядають законопроєкт, який передбачає санкції за будь-які роботи і послуги, які прискорили б реалізацію проєкту. У тому числі мова йде про компанії, які могли б застрахувати роботу трубоукладача, а без страховки судно не має права працювати в датських водах.

До цього звучали пропозиції ввести санкції для покупців газу, який поставлятиметься по «Північному потоку-2», якщо той все ж вдасться завершити.

Тиск Вашингтона наштовхується на протидію з боку Німеччини. Зокрема, глава комітету німецького уряду з енергетики Клаус Ернст попередив , що Берлін може ввести штрафні мита на зріджений природний газ (СПГ) з США, якщо санкції наберуть чинності.

Нагадаємо, «Оператор ГТС» стверджує, що Україна готова до припинення транзиту російського газу.

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