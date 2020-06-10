В газовій компанії розповіли, до чого призведе зниження тарифу на розподіл газу



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Зниження тарифу для «Івано-Франківськгазу» призведе до зростання боргу перед Оператором ГТС

Тариф покриває лише 80% собівартості послуг

Зниження тарифу для «Івано-Франківськгазу» призведе до падіння зарплат працівників, зростання боргу перед Оператором ГТС та зменшення інвестицій у газові мережі. про це повідомила пресслужба компанії.

Наслідки прийняття проекту рішення НКРЕКП про зниження тарифів на розподіл газу обговорили на нараді в ОДА, в рамках програми стимулювання економічного відновлення та подолання наслідків Covid-19 в 2020 році. У нараді взяли участь губернатор, заступники, профільні департаменти та представники великих компаній регіону.

Наприкінці 2019 року НКРЕКП, вперше за останні чотири роки, затвердила двоетапний перегляд тарифів на доставку газу: з 1 січня та 1 липня 2020 року. Це було зроблено з метою зменшення фінансового навантаження на споживачів газу в зимовий період. Тариф, що діє в першій половині 2020 року є збитковим для компанії. Уже цього року АТ «Івано-Франківськгаз» поніс збитки на суму 47,7 млн грн. До такого результату привів збитковий тариф на доставку газу, затверджений НКРЕКП для компанії на перше півріччя. Тариф покриває лише 80% собівартості послуг. Вирівнювання тарифу в липні дозволило б компанії завершити рік без збитків.

Однією з причин отримання збитків є недостатність коштів на придбання газу на виробничо-технологічні втрати (ВТВ), необхідного для балансування системи. Чотири роки, з 2016 по 2019 включно, тариф «Івано-Франківськгазу» не включав у себе достатній обсяг компенсації вартості ВТВ. Крім того, ціна газу для ВТВ була встановлена на рівні 2015 року, яка була нижчою за ринкову ціну на газ у 2016 – 2019 роках. Усе це призвело до утворення боргу перед Оператором ГТС в розмірі 660 млн грн, за так звані послуги балансування. Якщо тариф на ІІ півріччя залишиться на рівні 1,20 грн, то борг до кінця року зросте ще на 120 млн.

«Зусилля компанії спрямовані на інтереси споживачів. Тому навіть в умовах карантину ми продовжували працювати в посиленому режимі, щоб забезпечити безперебійний розподіл газу понад 400 тис. споживачам. Але через хронічне недофінансування галузі та неплатежі, компанія не може виконати усі необхідні роботи з модернізації мереж, забезпечити гідну оплату праці працівникам, розрахуватися з боргами з іншими учасниками газового ринку. Що в кінцевому результаті позначиться на якості надання послуг», – розповідає голова правління АТ «Івано-Франківськгаз» Віталій Шульга.

Відмова від вирівнювання тарифу до економічно обґрунтованого рівня, призведе до чергового стрибка звільнення працівників «Івано-Франківськгазу». Низькі зарплати, які є складовою тарифу, стимулювали відтік фахівців із галузі. Щорічно звільнялися до 20% кваліфікованих газовиків. Сьогодні середня зарплата працівників «Івано-Франківськгазу» складає менше 9 тис. грн. Якщо тариф не переглянуть на ІІ півріччя, заробітна плата стане ще меншою.

«Івано-Франківськгаз» сподівається, що НКРЕКП все ж таки не ухвалить політичне рішення про зниження тарифу операторів ГРМ з 1 липня 2020 року. Та не допустить чергової кризи на газовому ринку, яка призведе до зниження якості надання послуг споживачам.

Нагадаємо, НАК «Нафтогаз України» має намір продавати газ для населення через державні Ощадбанк і «Приватбанк». У відділеннях банків можна буде укласти договір з 1 липня 2020 року.

Як повідомив «Главкому» глава правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв, дію механізму публічних спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку природного газу буде скасовано для населення з 1 липня, для підприємств теплокомуненерго - з 2021 року.