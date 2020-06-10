Уряд запроваджує до 2021 року мораторій на підвищення податків та зборів



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Мінекономіки не підтримує підвищення ставок акцизного податку на всі види пального

Будь-яке підвищення податків на пальне буде суперечити стратегії уряду, - Мінекономіки

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства заявили, що Кабінет міністрів України вводить мораторій на підвищення податків та зборів до 2021 року. Про це йдеться у відповіді відомства на запит РБК-Україна щодо можливого збільшення акцизу на скраплений газ.

«Пунктом 120 плану заходів з реалізації Програми (Державна програма стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинений COVID-19, - ред.) передбачається введення мораторію на збільшення всіх ставок податків та зборів до 2021 року для усунення додаткового фінансового тиску у період відновлення після кризи та для збереження ліквідності підприємств», - розповіли у міністерстві.

Окрім цього, у Мінекономіки зауважили, що будь-яке підвищення податків на всі види пального суперечать стратегії уряду, про що повідомлено Міністерство фінансів як головний орган формування податкової політики.

«Пропозицію щодо підвищення ставок акцизного податку на всі види пального не узгоджується із заходами, передбаченими Програмою, та не підтримується Мінекономіки», – зазначили в листі.

Відповідь Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Відповідь Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Мінекономіки 22 травня відклала ухвалення рішення щодо акцизів і квот на скраплений газ і дизельне паливо до наступного засідання.

Раніше підконтрольні Коломойському «Укртатнафта» і «Укрнафта» (а також «Укргазвидобування») подали спільну заяву в Міністерство економіки – вони вимагають ввести мито на імпорт ДП і СГ з РФ. Компанії Коломойського хочуть, щоб ввели імпортні мита в розмірі 8,46% цього року, з подальшим збільшенням щороку – до 25,4% з 2024 року.

Народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Людмила Буймістер заявила, що підвищення акцизу на скраплений газ та введення мита на дизпаливо протирічить стратегії уряду, спрямованій на зниження цін на паливо.