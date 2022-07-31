Єгипетська зернова «зрада», або Як робляться фейки

На зерновому фронті все зовсім не так, як верещить російська пропаганда і наші песимісти

Що насправді трапилося в Єгипті. Чого піднявся такий хайп?

Два дні тому агентство Reuters опублікувало інформацію, що Єгипет відмовляється від українського зерна.

Цю новину підхопили і почали радісно з вереском поширювати російські пропагандони: які молодці єгиптяни, українці втратили ринок, який молодець Лавров і тому подібне.

Підхопили, правда, зі смутком, і наші медійники, телеканали, особливо любителі хайпу експерти та коментатори, для яких будь-яка новина – можливість себе пропіарити.

До мене звернулися з радіо з проханням прокоментувати ситуацію. Як людина досвідчена, вирішив перевірити, що насправді трапилося в Єгипті? Чого такий хайп?

Розпочав з дзвінка нашому послу в Єгипті Миколі Нагорному, потім переговорив з зернотрейдерами. І вимальовується цікава картина. Все наче так, але не так. Зовсім не так, як верещить російська пропаганда і наші песимісти.

Дійсно, у кінці минулого року була укладена угода про купівлю українського зерна Єгиптом. Блокада портів унеможливила її виконання. Відсутність форс-мажору в угоді, сертифікат якого ТПП України видала трейдерам, не дала можливість продовжити виконання контракту. Тоді сторони, відповідно до міжнародного законодавства вирішили «закрити» угоду та підготувати нову, що є звичайним явищем у бізнесі.

Більше того єгипетська сторона повідомила посольство України, що Єгипет готовий і далі співпрацювати з Україною, розуміє труднощі логістики, і готовий укласти нову угоду.

А зернотрейдери неофіційно розказали, що ця ситуація їм на руку. Бо ціна на зерно за цей час виросла вдвічі. І їм вигідніше анулювати старий контракт, та укласти новий за поточними цінами.

Як бачимо, зради немає. Є перемога. Нічого ми не втратили, нічого Лавров не вирішив, Єгипет є наш партнер.

Одним фейком стало менше, а позитиву більше.

Тому колеги, журналісти, читаючи повідомлення, сприймайте їх критично, а не хайпуйте. Інформаційні війна в розпалі.