Україна заочно арештувала судна, якими Росія краде зерно

Кримський півострів використовується Росією як «сіра зона» для перевезення зерна, яким вони незаконно заволоділи

За клопотаннями прокуратури АР Крим та м. Севастополя суд наклав арешти на чотири судна, які порушили порядок в’їзду та виїзду з окупованого півострова. За допомогою цих суден Росія вивозила крадене з окупованих територій України зерно. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора.

«Судна заходили до закритих портів та терміналів Кримського півострова, беручи участь у незаконній схемі перевезення окупантами українського зерна до третіх країн, таким чином були знаряддям вчинення злочинів», – зазначається у повідомленні відомства.

Йдеться про судна «Матрос Позинич», «Михаил Ненашев», «Матрос Кошка» під прапором РФ, а також одне сирійське судно. Слідство з’ясувало, що вони здійснюють систематичні незаконні заходи до закритого Севастопольського морського торговельного порту. Таким чином Кримський півострів використовується Росією як «сіра зона» для перевезення зерна, яким вони незаконно заволоділи.

За процесуального керівництва прокуратури автономії здійснюється розслідування за фактами порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 КК України). Раніше в рамках цього провадження було повідомлено про підозру двом капітанам російських суден «Матрос Позинич» та «Михаил Ненашев».

З липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів окупованої території АР Крим та м. Севастополя, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства. Заходження суден під іноземним прапором до морських портів Криму правоохоронні органи автономії кваліфікують як дії, що підривають суверенітет України та порушують норми національного законодавства, що тягне за собою кримінальну відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден.

Як відомо, Росія організувала системну програму грабежу, націлену на українські національні активи – насамперед сталь і пшеницю, а також промислові інструменти, використовувані при їх виробництві та переробці.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України встановило маршрут російських суден, які транспортують сільськогосподарську продукцію з окупованих територій.

Нагадаємо, 1 серпня, перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту. На його борту 26 тис. тонн кукурудзи.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, на сьогодні черги на відправлення чекають 16 суден з українським продовольством.