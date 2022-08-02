Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна заочно арештувала судна, якими Росія краде зерно

Надія Клочко
Сьогодні, 15:46 glavcom.ua
Україна заочно арештувала судна, якими Росія краде зерно
Арештовано три російські та одне сирійське судно
фото з відкритих джерел

Кримський півострів використовується Росією як «сіра зона» для перевезення зерна, яким вони незаконно заволоділи

За клопотаннями прокуратури АР Крим та м. Севастополя суд наклав арешти на чотири судна, які порушили порядок в’їзду та виїзду з окупованого півострова. За допомогою цих суден Росія вивозила крадене з окупованих територій України зерно. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора.

«Судна заходили до закритих портів та терміналів Кримського півострова, беручи участь у незаконній схемі перевезення окупантами українського зерна до третіх країн, таким чином були знаряддям вчинення злочинів», – зазначається у повідомленні відомства.

Йдеться про судна «Матрос Позинич», «Михаил Ненашев», «Матрос Кошка» під прапором РФ, а також одне сирійське судно. Слідство з’ясувало, що вони здійснюють систематичні незаконні заходи до закритого Севастопольського морського торговельного порту. Таким чином Кримський півострів використовується Росією як «сіра зона» для перевезення зерна, яким вони незаконно заволоділи.

За процесуального керівництва прокуратури автономії здійснюється розслідування за фактами порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 КК України). Раніше в рамках цього провадження було повідомлено про підозру двом капітанам російських суден «Матрос Позинич» та «Михаил Ненашев».

З липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів окупованої території АР Крим та м. Севастополя, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства. Заходження суден під іноземним прапором до морських портів Криму правоохоронні органи автономії кваліфікують як дії, що підривають суверенітет України та порушують норми національного законодавства, що тягне за собою кримінальну відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден.

Як відомо, Росія організувала системну програму грабежу, націлену на українські національні активи – насамперед сталь і пшеницю, а також промислові інструменти, використовувані при їх виробництві та переробці. 

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України встановило маршрут російських суден, які транспортують сільськогосподарську продукцію з окупованих територій.

Нагадаємо, 1 серпня, перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту. На його борту 26 тис. тонн кукурудзи.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, на сьогодні черги на відправлення чекають 16 суден з українським продовольством.

Читайте також:

Теги: Офіс Генерального прокурора зерно Крим

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Laodicea у північному порту Лівану Тріполі, 30 липня
Лівія арештувала одне з трьох сирійських суден, що перевозять крадене зерно
31 липня, 18:10
Відновлення експорту української сільгосппродукції в ООН анонсували на 29 липня
Експорт зерна відновлено: як Україна рятує світ від голоду
Вчора, 09:03
На борту судні 26 тис тонн української кукурудзи
Із Одеського порту вийшло перше судно з українським зерном (відео)
Вчора, 10:34

Політика

ЗМІ згадали головні скандали за участю Шурми – основного претендента на посаду прем'єра
ЗМІ згадали головні скандали за участю Шурми – основного претендента на посаду прем'єра
Україна заочно арештувала судна, якими Росія краде зерно
Україна заочно арештувала судна, якими Росія краде зерно
Представник розвідки розповів про роботу українських агентів у Росії
Представник розвідки розповів про роботу українських агентів у Росії
Офіс президента відповів Трампу на заклик віддати Крим 
Офіс президента відповів Трампу на заклик віддати Крим 
Україна в ООН закликала закрити небо над нашими АЕС
Україна в ООН закликала закрити небо над нашими АЕС
Україна закликала Сербію та Косово до діалогу
Україна закликала Сербію та Косово до діалогу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Чи буде ядерна війна. Путін зробив заяву
9584
Росія може атакувати Україну одночасно 40 ракетами, – «Південь»
8678
Окупанти зібрали 30 батальйонно-тактичних груп для наступу на два українські міста – Арестович 
6944
У бік Запоріжжя рухається велика колона ворожої техніки (відео)
6605
ЗСУ – найсильніша армія у світі. Окупант шокував рідню зізнанням (аудіо)
6298
Ворог, ймовірно, припиняє наступ на Слов'янськ та відводить війська на Донбасі, – ISW

Новини

Фіаско Медведчука. Чому провалився позов до Зеленського?
Сьогодні, 15:43
Зеленський та Столтенберг обговорили нові поставки зброї Україні
Сьогодні, 14:44
Десантники скоро отримають перші бронеавтомобілі Shield (фото)
Сьогодні, 14:03
Корабель із українським збіжжям пройшов «зелений коридор» у Чорному морі
Сьогодні, 13:55
Окупанти на Херсонщині так розвантажували боєприпаси, що підірвали потяг – розвідка 
Сьогодні, 13:42
Порошенко в інтерв'ю Newsweek оприлюднив список найпотрібнішої зброї
Сьогодні, 13:07

Прес-релізи

#позивнийУкраїна: медіапроєкт від Українського ветеранського фонду
#позивнийУкраїна: медіапроєкт від Українського ветеранського фонду
2 серпня, 13:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту