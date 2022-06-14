ЄС надасть Україні тимчасові сховища для зерна

В України є нагальна потреба в облаштуванні тимчасових зернових сховищ

Через воєнні дії Україна може отримати дефіцит сховищ для врожаю на рівні 10-15 млн тонн

Уряди країн Європейського Союзу розглянуть можливість надання Україні тимчасових зернових сховищ, що має суттєво допомогти в збереженні врожаю та забезпеченні майбутніх поставок зернових на світові ринки. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич виступив на засіданні ради ЄС із питань сільського господарства та рибальства. Він окреслив перед євродепутатами ситуацію з експортом української с/г продукції та розповів про першочергові потреби України, зумовлені блокадою морських портів.

«За нинішніх низьких темпів експорту Україна може отримати дефіцит сховищ для врожаю на рівні 10–15 млн тонн. До війни загальна місткість зберігання становила 75 млн тонн зерна, але на сьогодні сховищ залишилося тільки на 60 млн тонн – решта втрачена внаслідок руйнувань та тимчасової окупації. Тому в нас є нагальна потреба в облаштуванні тимчасових зернових сховищ – модульних конструкцій та поліетиленових пакетів», – окреслив ситуацію Дмитрасевич.

Уряди ЄС розглянуть можливість надання Україні таких тимчасових сховищ.

«Прискоренню експорту української продукції допоможуть функціональні фітосанітарні та ветеринарні лабораторії в Дунайському порту в Ізмаїлі, достатня кількість лабораторного обладнання на прикордонних пунктах пропуску, через які здійснюється транзит. Україна вже зробила відповідний запит до Європейської комісії», – розповів заступник міністра.

За результатами засідання ради ЄС із питань сільського господарства та рибальства Дмитрасевич повідомив, що європейська делегація має наступного тижня відвідати прикордонні пункти пропуску, щоб оцінити ситуацію з перевірками та ще більше зменшити бюрократію на кордонах для проходженню експорту української с/г продукції.

Раніше стало відомо, що уряд України розробив два маршрути для експорту зерна. Вони проходять через Польщу та Румунію.

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на зустрічі міністрів країн Організації економічного співробітництва та безпеки, закликав виключити Росію із ФАО – Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН.

Також верховний представник Євросоюзу з іноземних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, коментуючи знищення рашистськими ракетами зернового терміналу у порту Миколаєва, назвав спроби Володимира Путіна відвести підозри від Росії у створенні глобальної продовольчої кризи цинічними.

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