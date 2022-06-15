Поляки назвали терміни будівництва зерносховищ для України

Польща може забезпечити вивезення приблизно 1,5 мільйона тонн зерна з України на місяць

Міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик заявив, що на будівництво тимчасових зерносховищ на кордоні з Україною для вивезення зерна піде від трьох до чотирьох місяців. Про це Ковальчик написав у Facebook.

«Йдеться про місцеперебування, розмір, допоміжну інфраструктуру, джерела фінансування, питання власності та багато інших проблем», – зазначив польський міністр.

На думку Ковальчика, зерносховища потрібно розташувати на місці, де закінчується українська колія, щоб полегшити її подальше транспортування. Він також зазначив, що наразі Польща може забезпечити вивезення приблизно 1,5 мільйона тонн зерна з України на місяць, тоді як потреба Києва становить близько п’яти мільйонів.

«Водночас слід зазначити, що такі інвестиції можна буде завершити через приблизно три-чотири місяці», – додав Ковальчик.

Напередодні уряди країн Європейського Союзу розглянули можливість надання Україні тимчасових зернових сховищ.

Раніше стало відомо, що уряд України розробив два маршрути для експорту зерна. Вони проходять через Польщу та Румунію.

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на зустрічі міністрів країн Організації економічного співробітництва та безпеки, закликав виключити Росію із ФАО – Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН.

Також верховний представник Євросоюзу з іноземних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, коментуючи знищення рашистськими ракетами зернового терміналу у порту Миколаєва, назвав спроби Володимира Путіна відвести підозри від Росії у створенні глобальної продовольчої кризи цинічними.

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