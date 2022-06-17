Канада передала Україні $773 млн: куди підуть кошти

Це – перші кошти, які Україна отримала через механізм адміністративного рахунку МВФ

Залучення коштів відбулося відповідно до кредитного договору між Україною та Канадою

До Держбюджету України надійшов 1 млрд канадських доларів (екв. 773 млн доларів США) кредиту на пільгових умовах від Канади. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що залучення коштів відбулося відповідно до кредитного договору між Україною та Канадою. Це – перші кошти, які Україна отримала через механізм адміністративного рахунку Міжнародного Валютного Фонду. Строк погашення кредиту – 10 років, процентна ставка – 1,69% річних.

Кошти будуть спрямовані до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, зокрема на забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних видатків.

«Я вдячний Уряду Канади та особисто віцепрем'єр-міністру, Міністру фінансів Канади Христі Фріланд за непохитну підтримку України у боротьбі за нашу свободу. Ухвалене рішення вкотре демонструє незмінне лідерство Канади у допомозі українському народу та надважливу своєчасність для підтримки України», – зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

У Мінфіні також нагадали, що у квітні 2022 року Міжнародний Валютний Фонд прийняв рішення про створення адміністративного рахунку для зарахування коштів у вигляді частки Спеціальних прав запозичень (СПЗ) від країн-донорів на користь України. Усі залучені кошти за використанням даного рахунку мають спрямовуватися на підтримку фінансової стабільності України у формі грантів або кредитів (позик).

Варто зазначити, що в Україні уряд запускає нову економічну стратегію, яка діятиме в умовах війни та стане фундаментом для післявоєнного відновлення. Стратегія передбачає низку програм, спрямованих на створення робочих місць через підтримку бізнесу, держзамовлення, будівництво, кредитування та працевлаштування безробітних.

Також раніше уряд ухвалив рішення, згідно з яким підприємствам, які під час дії воєнного стану не подали вчасно проміжну чи річну звітність, дозволили це зробити протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану.



