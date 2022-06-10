Уряд ухвалив рішення щодо звітності, яке спростить життя бізнесу під час воєнного стану

Підприємцям на час діє воєнного стану дали відтермінування щодо подання звітності

Підприємствам, які під час дії воєнного стану не подали вчасно проміжну чи річну звітність, дозволили це зробити протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів. Крім того, затверджені Кабміном зміни врегулювали питання щодо особливостей проведення інвентаризації майна підприємствами (або їхніх структурних підрозділів), які знаходяться на тимчасово окупованій території або в районах проведення бойових дій.

Зазначається, що керівники таких підприємств зможуть оперативно приймати рішення щодо проведення інвентаризації окремо визначеного майна у разі виявлення фактів його розкрадання чи псування задля забезпечення фіксування таких подій.

Як відомо, Верховна Рада на засіданні 21 травня проголосувала за продовження строку дії воєнного стану до 23 серпня 2022 року.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що в Україні необхідно повернути податки, які діяли до початку повномасштабного вторгнення. Міністр повідомив, що ситуація з надходженнями до бюджету в травні була кращою, ніж очікував Мінфін. Але попри це, вони покривають лише третину державних видатків.

Марченко заявляє, що місячні видатки державного бюджету навіть на 30% не покриваються надходженнями до нього. Тому зараз ставка робиться на державні запозичення як внутрішні, так і зовнішні.