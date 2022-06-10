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  4. Уряд анонсував безповоротні гранти для бізнесу: хто їх отримає
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    Економіка

    Уряд анонсував безповоротні гранти для бізнесу: хто їх отримає

    Заявки на гранти будуть подаватися через &laquo;Дію&raquo; - Уряд анонсував безповоротні гранти для бізнесу: хто їх отримає
    Заявки на гранти будуть подаватися через «Дію»
    фото: Кабмін

    Кабмін обіцяє бізнесу безповоротні гранти та пільгові кредити

    Уряд на доручення запускає нову економічну стратегію, яка діятиме в умовах війни та стане фундаментом для післявоєнного відновлення. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 10 червня.

    За його словами, стратегія передбачає низку програм, спрямованих на створення робочих місць через підтримку бізнесу, держзамовлення, будівництво, кредитування та працевлаштування безробітних.

    «Держава надасть безповоротні кошти для створення тисяч нових мікробізнесів. Заявки будуть подаватися через «Дію» у формі бізнес-плану, який розглядають незалежні оцінювачі-підприємці. Крім того, під цей бізнес можна буде взяти пільговий кредит в межах «5-7-9». Очікуємо, що програма грантів дозволить створити десятки тисяч робочих місць», — зазначив Шмигаль.

    Серед ініціатив, за словами прем’єр-міністра, також безповоротні гранти на розвиток переробних підприємств. Йдеться, зокрема, про деревообробку, меблеве виробництво, виробництво одягу чи фурнітури, будівельних матеріалів, аграрну переробку тощо. Держава видасть грант, який можна буде витратити на придбання обладнання.

    Як відзначив Шмигаль, гранти надаватимуться й в агросекторі, зокрема на висадку нових фруктових і ягідних садів та на часткову компенсацію будівництва модульної теплиці розміром 2 гектари.

    «Наразі передбачаємо будівництво до 3-х тисяч таких теплиць. Це означає нове виробництво, нові експортні можливості, збільшення пропозиції овочів, ягід і фруктів на внутрішньому ринку, більше конкуренції та кращі ціни», – сказав очільник уряду.

    Нагадаємо, раніше на порталі «Дія» запустили гранти, які зможуть отримати підприємці для ведення бізнесу. Грантовий фонд розрахований на підтримку 300 компаній мікро- та малих компаній.

    Також раніше уряд ухвалив рішення, згідно з яким підприємствам, які під час дії воєнного стану не подали вчасно проміжну чи річну звітність, дозволили це зробити протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану.

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    Теги: Кабмін війна бізнес Україна Денис Шмигаль
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    Уряд анонсував безповоротні гранти для бізнесу: хто їх отримає