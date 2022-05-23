Казахстан заблокував понад $20 млн активів російських банків

Новий власник «Альфа-Банку» в Казахстані вже направив лист про отримання ліцензії

Раніше казахстанські дочірні компанії «Сбербанку», «Альфа-Банку» і ВТБ потрапили під санкції США

У Казахстані заблокували кореспондентські рахунки трьох дочірніх компаній російських банків через санкції на суму 9,2 млрд тенге (близько $21,6 млн).

Йдеться про наступні банки: «Сбербанк», «Альфа-Банк» і «ВТБ». Про це йдеться у відповіді очільниці Агентства з регулювання та розвитку фінансового ринку Казахстану Мадіни Абилкасимової на депутатський запит, повідомляє казахстанське видання «Vласть».

«На тлі санкційних вимог окремими іноземними банками заблоковані кореспондентські рахунки в іноземній валюті. В результаті цього, за даними банків, були заморожені залишки на цих рахунках банків на загальну суму близько 9,2 млрд тенге», – повідомила Абилкасимова.

За її словами, для розблокування рахунків і коштів клієнтів необхідно отримати Генеральну ліцензію від управління з контролю за іноземними активами США. Новий власник «Альфа-Банку» в Казахстані вже направив лист про отримання ліцензії.

Раніше казахстанські дочірні компанії «Сбербанку», «Альфа-Банку» і ВТБ потрапили під санкції США через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Як раніше повідомлялося, США обіцяють карати банки за допомогу РФ у обході санкцій.