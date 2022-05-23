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    Економіка та фінанси

    Шольц знайшов альтернативу російському газу: названо країну

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    Ця країна має запаси газу в мільярди кубометрів
    фото з відкритих джерел

    Берлін прагне зменшити свою значну залежність від газу з Росії

    Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна хоче «інтенсивно» реалізовувати проєкти у сфері газу та відновлюваних джерел енергії із західноафриканською державою Сенегал на тлі невизначеності з російськими поставками після вторгнення Росії в Україну, повідомляє «Радіо Свобода».

    «Це питання заслуговує на інтенсивний розгляд», – сказав Шольц 22 травня на пресконференції з президентом Сенегалу Макі Саллом в перебігу його першої поїздки до Африки у ролі канцлера.

    Сенегал, країна з населенням у близько 16 мільйонів людей, має запаси газу в мільярди кубометрів і, як очікується, стане найбільшим виробником газу в регіоні.

    Берлін прагне зменшити свою значну залежність від газу з Росії після вторгнення цієї країни в Україну.

    Шольц повідомив, що його країна вже розпочала переговори із Сенегалом щодо видобутку газу та скрапленого природного газу. Перед його приїздом представник німецького уряду заявив, що Німеччина може допомогти у розвідці газового родовища у Сенегалі.

    Берлін запросив як Сенегал, який нині головує в Африканському союзі, так і Південну Африку взяти участь у саміті G7 у Німеччині у червні. Обидві країни утрималися під час голосування щодо резолюції ООН проти вторгнення Росії в Україну.

    Салл, виступаючи як голова Африканського союзу, сказав, що багато африканських країн не хочуть ставати на чийсь бік у війні.

    Тим часом Польща достроково розриває угоду на постачання російського газу, яка була підписана у 1993 році і яка діяла до кінця 2022 року.

    Нагадаємо, 22 травня на пресконференції в Києві президент Польщі Анджей Дуда закликав ЄС надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу у червні.

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    Теги: ЄС росія окупанти Німеччина ООН війна Україна президент Берлін окупація Олаф Шольц #stoprussia
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    Шольц знайшов альтернативу російському газу: названо країну