США обіцяють карати банки за допомогу РФ у обході санкцій
Іноземним фінустановам пригрозили наслідками
Заступник міністра фінансів США Адевале Адейемо провів приватну зустріч з представниками міжнародних фінансових організацій, щоб роз'яснити їм наслідки допомоги Росії в обході міжнародних санкцій. Про це повідомляє New York Times.
«Якщо ви надаєте матеріальну підтримку особі або організації, що знаходиться під санкціями, ми можемо поширити на вас наш режим санкцій і використовувати наші інструменти, щоб притиснути вас», – заявив американський чиновник.
За його словами, навіть якщо фінансові установи базуються в країнах, які не ввели обмеження проти Росії, це не означає, що компанії «недоторканні», якщо порушать санкції США і Європи.
Нагадаємо, «Роскосмос» обходить міжнародні санкції. Розвідка назвала банк, який в цьому допомагає.
Також стала відома дата розгляду шостого пакету санкцій проти Росії.