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    Економіка та фінанси

    США обіцяють карати банки за допомогу РФ у обході санкцій

    Компанії не будуть &laquo;недоторканні&raquo;, навіть якщо базуються за кордоном - США обіцяють карати банки за допомогу РФ у обході санкцій
    Компанії не будуть «недоторканні», навіть якщо базуються за кордоном
    фото з відкритих джерел

    Іноземним фінустановам пригрозили наслідками

    Заступник міністра фінансів США Адевале Адейемо провів приватну зустріч з представниками міжнародних фінансових організацій, щоб роз'яснити їм наслідки допомоги Росії в обході міжнародних санкцій. Про це повідомляє New York Times.

    «Якщо ви надаєте матеріальну підтримку особі або організації, що знаходиться під санкціями, ми можемо поширити на вас наш режим санкцій і використовувати наші інструменти, щоб притиснути вас», – заявив американський чиновник.

    За його словами, навіть якщо фінансові установи базуються в країнах, які не ввели обмеження проти Росії, це не означає, що компанії «недоторканні», якщо порушать санкції США і Європи.

    Нагадаємо, «Роскосмос» обходить міжнародні санкції. Розвідка назвала банк, який в цьому допомагає.

    Також стала відома дата розгляду шостого пакету санкцій проти Росії.

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    Теги: росія окупанти США санкції війна чиновник Україна окупація #stoprussia
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    США обіцяють карати банки за допомогу РФ у обході санкцій