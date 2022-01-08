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    Думки вголос

    Кому дістанеться Казахстан?

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

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    У Пекіні та Москві вже усвідомлюють, що &laquo;казахстанська проблема&raquo; може посварити чи об'єднати - Кому дістанеться Казахстан?
    У Пекіні та Москві вже усвідомлюють, що «казахстанська проблема» може посварити чи об'єднати
    фото: reuters

    Як буде поділено економічну та політичну спадщину «вічного» Назарбаєва?

    Мовою оригіналу

    Самая главная проблема Казахстана, после подавления массовых беспорядков и восстановления внутренней стабильности, заключаются в том, сумеют ли Россия (ОДКБ) и Китай (ШОС) договорится о будущем Казахстана после Назарбаева. И как будет разделено экономическое и политическое наследство «вечного» Назарбаева после его ухода с политической сцены. Это и будет доказательством способности Китая и России к стратегическому, антиамериканскому Альянсу, эффективному сотрудничеству против США.

    В Пекине и Москве уже осознают, что «казахстанская проблема» может поссорить или объединить интересы Китая и России в Центральной Азии. При этом не надо забывать, что нынешний президент Казахстана Токаев больше – «китаец», а не «путинец» и его просьбы введения войск ОДКБ(Путин-Лукашенко) может носить вынужденный, тактический или иной характер.

    Более того, российско-китайские контроль над восставшим Казахстаном резко осложняется тем, что эта страна принадлежит тюркскому миру, а не русскому или китайскому миру. И тут Китаю и России придется учитывать не только сложный этноконфессиональный ландшафт Казахстана, но и геополитические и религиозные интересы Турции и Азербайджана, что сильно осложняет договоренность Пекина и Москвы по «двойному управлению» постназарбаевского Казахстана.

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    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Китай Казахстан
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    Кому дістанеться Казахстан?