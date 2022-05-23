ЗСУ знищили командний пункт росіян зі зброї зразка НАТО (відео)
«Закарпатський легіон» із відстані понад 20 кілометрів вразив рашистську ціль
Українські артилеристи влучили в пункт дислокації командного складу одного з підрозділів армії рашистів. Про це повідомляє пресслужба Генштабу.
«Закарпатський легіон» із відстані понад
«Артилеристи 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади влучили в пункт дислокації командного складу одного з підрозділів росармії. Знищений військовий позашляховик із позначкою «Z» і кілька рашистів, що знаходилися поряд», – йдеться в повідомленні.
Відомо, що бійцям 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади було достатньо одного пострілу для влучного удару. Його українській військові здійснили із відстані понад
Нагадаємо, від початку повномасштабного російського вторгнення українські захисники ліквідували близько 29 200 окупантів. За добу лаву «двохсотих» поповнили 150 ворожих військових.