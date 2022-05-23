ЗСУ знищили командний пункт росіян зі зброї зразка НАТО (відео)

«Закарпатський легіон» із відстані понад 20 кілометрів вразив рашистську ціль

Українські артилеристи влучили в пункт дислокації командного складу одного з підрозділів армії рашистів. Про це повідомляє пресслужба Генштабу.

«Закарпатський легіон» із відстані понад 20 кілометрів вразив рашистську ціль із гаубиці зразка НАТО.

«Артилеристи 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади влучили в пункт дислокації командного складу одного з підрозділів росармії. Знищений військовий позашляховик із позначкою «Z» і кілька рашистів, що знаходилися поряд», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що бійцям 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади було достатньо одного пострілу для влучного удару. Його українській військові здійснили із відстані понад 20 кілометрів , використавши для цього гаубицю зразка НАТО.

Нагадаємо, від початку повномасштабного російського вторгнення українські захисники ліквідували близько 29 200 окупантів. За добу лаву «двохсотих» поповнили 150 ворожих військових.