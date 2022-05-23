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    Події в Україні

    ЗСУ знищили командний пункт росіян зі зброї зразка НАТО (відео)

    ЗСУ знищили командний пункт росіян зі зброї зразка НАТО (відео)
    фото скріншот відео

    «Закарпатський легіон» із відстані понад 20 кілометрів вразив рашистську ціль

    Українські артилеристи влучили в пункт дислокації командного складу одного з підрозділів армії рашистів. Про це повідомляє пресслужба Генштабу.

    «Закарпатський легіон» із відстані понад 20 кілометрів вразив рашистську ціль із гаубиці зразка НАТО.

    «Артилеристи 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади влучили в пункт дислокації командного складу одного з підрозділів росармії. Знищений військовий позашляховик із позначкою «Z» і кілька рашистів, що знаходилися поряд», – йдеться в повідомленні.

    Відомо, що бійцям 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади було достатньо одного пострілу для влучного удару. Його українській військові здійснили із відстані понад 20 кілометрів, використавши для цього гаубицю зразка НАТО.

    Нагадаємо, від початку повномасштабного російського вторгнення українські захисники ліквідували близько 29 200 окупантів. За добу лаву «двохсотих» поповнили 150 ворожих військових.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ знищили командний пункт росіян зі зброї зразка НАТО (відео)