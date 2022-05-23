Українці подали уже 44 тисячі заяв про воєнні злочини РФ – омбудсмен

Омбудсмен повідомила про 500 випадків суїцидів матерів, на очах яких було зґвалтовано дітей

Щодня Офіс омбудсмена України отримує сотні заяв про воєнні злочини Росії

Кількість заяв про російські воєнні злочини на гарячу лінію, відкриту Офісом уповноваженої Верховної Ради з прав людини, сягнула 44 тис., і ці заяви стосуються 87 тис. осіб. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова на відкритті виставки Russia War Crimes House у Давосі, передає «Інтерфакс-Україна».

«Щодня на гарячу лінію надходить 700-800 дзвінків про воєнні злочини», – зазначила вона.

Денісова також повідомила, що на іншу лінію психологічної підтримки надійшло 1,5 тис. повідомлень про сексуальне насильство та тортури від тих, хто мав сміливість про це сказати.

«500 випадків суїцидів – матері, на очах яких зґвалтовано дітей. Facebook минулого тижня забанив мене і видалив пост про страшні злочини російських солдатів, бо я порушила морально-етичні норми. Це я порушила? Прокинься, світе!» – заявила Денісова.

Омбудсмен зазначила, що ще у 2008 році РФ проголосувала за резолюцію ООН, що не може бути перемир'я і не можуть скасовуватися санкції, якщо відбувається сексуальне насильство.

«Якщо хтось хоче миру, то не ціною наших дітей і матерів, а лише ціною нашої перемоги», – наголосила українська омбудсмен.

Зазначимо, що виставка Russia War Crimes House відкрилася сьогодні, 23 травня. Мета проєкту – викласти основні факти, назвати імена та дати, показати конкретних осіб і надати хоча б деяким жертвам війни можливість розповісти свої реальні історії.

Нагадаємо, раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла про те, як рашисти звірствували на захоплених територіях Харківщини, зокрема, масово ґвалтували неповнолітніх. Денісова наголосила, що правда про геноцид українського народу шляхом зґвалтувань та актів сексуального насильства у інших формах, які вчиняють росіяни, шокує, але вона має бути почута.

Своєю чергою Facebook видалив публікацію Людмили Денісової про статеві злочини російських загарбників у Харківській області.

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