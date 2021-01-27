Казначейство США може змінити дизайн банкноти у $20

Казначейство США поновило розгляд питання про розміщення портрета американської аболіціоністкі Гаррієт Табмен на 20-доларовій купюрі.

Казначейство США поновило розгляд питання про розміщення портрета американської аболіціоністкі Гаррієт Табмен на 20-доларовій купюрі. Це хотіли зробити ще за часів президентства Барака Обами, але в період правління Дональда Трампа питання було знято з порядку денного.

Про це повідомляє CNBC.

«Ми вивчаємо способи прискорити ці зусилля. Важливо, щоб наші гроші відображали історію і різноманітність нашої країни», – заявила прессекретар Білого дому Дженніфер Псакі.

У 2016 році Обама вирішив, що Табмен має замінити на банкноті сьомого президента США Ендрю Джексона, який був не лише рабовласником, а й масово переселяв індіанців у резервації, щоб розчистити територію для білих поселенців.

Перед обранням президентом Трамп назвав цей план «чисто політкоректністю». Трамп був настільки великим прихильником Джексона, що навіть повісив його портрет у Овальному кабінеті.

У 2019 міністр фінансів Стівен Мнучін оголосив в Конгресі, що зміну дизайну банкноти буде відкладено до 2028 року. Міністр Трампа тоді сказав, що основна причина зміни дизайну – це боротьба зі спробами підробки.

Після перемоги Джо Байдена на президентських виборах його адміністрація відновила спроби зробити Табмен обличчям 20-доларової банкноти.

Видання зазначає, що редизайн грошових банкнот – складний процес, який потребує часу і більшої кількості змін, ніж просто заміна портрета. Наприклад, на розробку синьої смуги безпеки, яка зараз прикрашає 100-доларову купюру, пішло 11 років.

Для виробництва нових 20-доларових банкнот з використанням надійної технології захисту від підробки та інших заходів безпеки потрібно нове високошвидкісне друкарське обладнання, придбання якого заплановано на 2025 рік.

Гаррієт Табмен (1822−1913) – героїня американського народу, борчиня проти рабства та за соціальні реформи в США. Втікши від рабства, вона виконала близько 13 місій з порятунку приблизно 70 поневолених людей, включаючи свою сім'ю і друзів. Під час Громадянської війни була розвідницею північної армії. Пізніше була активісткою руху за виборче право жінок.