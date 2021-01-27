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    У світі

    G7 вимагає від РФ негайного звільнення Навального

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    Олексія Навального затримали на паспортному контролі<br /><br /> - G7 вимагає від РФ негайного звільнення Навального
    Олексія Навального затримали на паспортному контролі

    Фото: Навальний LIVE

    Росія повинна дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань і дотримуватися права людини, підкреслили представники G7

    Велика сімка (G7) в своїй спільній заяві зажадала від влади РФ звільнення російського опозиціонера Олексія Навального.

    Про це йдеться в заяві G7.

    «Ми, міністри закордонних справ G7 – Німеччини, Франції, Італії, Японії, Канади, Великої Британії та США, а також вищий представник Євросоюзу – засуджуємо політично мотивоване затримання і взяття під варту Олексія Навального», – йдеться в заяві.

    Навальний повинен бути негайно і без всяких умов звільнений, Росія повинна дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань і дотримуватися права людини, підкреслили представники G7.

    Крім того, вони висловили занепокоєння затриманням тисяч мирних демонстрантів і журналістів під час суботніх мітингів. Це показує, наскільки в Росії «звужується простір» для «опозиції, громадянського суспільства, захисників прав людини і незалежної преси».

    Нагадаємо, у середині січня Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального оприлюднив розслідування про, так званий палац президента РФ Володимира Путіна під Геленджиком у Краснодарському краї, з сімома тисячами гектарів навколо палацу.

    Як повідомлялося, Навальний повернувся у Росію 17 січня після лікування у Німеччині, його літак повернули із Внуково у Шереметьєво, потім його затримали на паспортному контролі.

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    Теги: Росія США Велика сімка літак розслідування Олексій Навальний права людини звільнення
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