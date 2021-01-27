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    YouTube продовжив заморозку аккаунта Трампа

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    YouTube продовжив заморозку аккаунта Трампа

    Компанія також обмежила можливість радника Трампа Руді Джуліані заробляти гроші на платформі

    YouTube продовжив заморозку каналу колишнього президента США Дональда Трампа на невизначений термін.

    Про це повідомляє Politico.

    «У світлі побоювань з приводу триваючого потенціалу насильства, канал Дональда Трампа залишиться заблокованим. Наші команди залишаються пильними і уважно стежать за будь-якими новими розробками», — заявила офіційний представник YouTube Айві Чой.

    Компанія також обмежила можливість радника Трампа Руді Джуліані заробляти гроші на платформі.

    Спочатку компанія заблокувала Трампа 12 січня через побоювання нового насильства після повстання прихильників Трампа в Капітолії.

    Після штурму Капітолія в США YouTube залишався єдиною великою платформою, яка не заблокувала обліковий запис Трампа.

    Теги: США гроші YouTube
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