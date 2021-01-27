У Сенаті США відклали процес імпічменту Трампу

В Сенаті відхилили вимогу визнати процес імпічменту незаконним

Процес імпічменту 45-му президентові США Дональду Трампу стартував, і за домовленістю обох партій був відкладений до 9 лютого. Рішення було прийнято, щоб дати сторонам процесу підготуватися.

Про це повідомляє CNN.

У той же час, в Сенаті відхилили вимогу визнати процес імпічменту незаконним. За це проголосували 55 осіб, проти - 45.

Крім того, члени верхньої палати Конгресу США прийняли присягу перед судовим розглядом справи по імпічменту.

Раніше повідомлялося, що палата представників Конгресу США направила в Сенат резолюцію про імпічмент 45-го президента Дональда Трампа.