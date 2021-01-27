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    У світі

    У Сенаті США відклали процес імпічменту Трампу

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    У Сенаті США відклали процес імпічменту Трампу - У Сенаті США відклали процес імпічменту Трампу
    У Сенаті США відклали процес імпічменту Трампу

    В Сенаті відхилили вимогу визнати процес імпічменту незаконним

    Процес імпічменту 45-му президентові США Дональду Трампу стартував, і за домовленістю обох партій був відкладений до 9 лютого. Рішення було прийнято, щоб дати сторонам процесу підготуватися.

    Про це повідомляє CNN.

    У той же час, в Сенаті відхилили вимогу  визнати процес імпічменту незаконним. За це проголосували 55 осіб, проти - 45.

    Крім того, члени верхньої палати Конгресу США прийняли присягу перед судовим розглядом справи по імпічменту.

    Раніше повідомлялося, що палата представників Конгресу США направила в Сенат резолюцію про імпічмент 45-го президента Дональда Трампа.

    Теги: США імпічмент час
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