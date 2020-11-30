Столичне підприємство «загубило» півтора вагона цегли по дорозі з Білорусі

Митники виявили повну відсутність цегли в одному вагоні, а в іншому – половини вантажу

Імпортер до завершення митного оформлення розпорядився товаром на власний розсуд

Столичне підприємство заявило до митного оформлення в Київській митниці Держмитслужби 400 тонн будівельної лицьової силікатної цегли, що транспортувалися з Республіки Білорусь в шістьох вагонах.

Аналіз даного митного оформлення та попередніх імпортних операцій підприємства спонукав інспекторів митниці самостійно ініціювати проведення митного огляду вантажу. За результатом огляду встановлено повну відсутність цегли в одному вагоні, а в іншому – половини вантажу, а це орієнтовно 100 тонн будівельного матеріалу. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

«Отже імпортер до завершення митного оформлення розпорядився ним на власний розсуд без дозволу митниці чи іншими словами – втратив товар», – зазначили митники.

Таким чином, у діях підприємства-отримувача наявні ознаки порушення митних правил, відповідальність за які передбачена ст.469 Митного кодексу України. Київською митницею складено протокол стосовно імпортера.

Наразі, відповідно до положень Митного кодексу України, підприємство уклало мирову угоду з Київською митницею Держмитслужби та до держбюджету сплатило за вчинене адмінправопорушення передбачений штраф та, відповідно, всі передбачені законом податки.