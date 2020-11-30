  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Столичне підприємство «загубило» півтора вагона цегли по дорозі з Білорусі

    • Розсилка
    Митники&nbsp;виявили повну відсутність цегли в одному вагоні, а в іншому&nbsp;&ndash;&nbsp;половини вантажу - Столичне підприємство «загубило» півтора вагона цегли по дорозі з Білорусі
    Митники виявили повну відсутність цегли в одному вагоні, а в іншому – половини вантажу
    Фото: Київська митниця Держмитслужби

    Імпортер до завершення митного оформлення розпорядився товаром на власний розсуд

    Столичне підприємство заявило до митного оформлення в Київській митниці Держмитслужби 400 тонн будівельної лицьової силікатної цегли, що транспортувалися з Республіки Білорусь в шістьох вагонах.

    Аналіз даного митного оформлення та попередніх імпортних операцій підприємства спонукав інспекторів митниці самостійно ініціювати проведення митного огляду вантажу. За результатом огляду встановлено повну відсутність цегли в одному вагоні, а в іншому – половини вантажу, а це орієнтовно 100 тонн будівельного матеріалу. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

    «Отже імпортер до завершення митного оформлення розпорядився ним на власний розсуд без дозволу митниці чи іншими словами – втратив товар», – зазначили митники.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Столичне підприємство «загубило» півтора вагона цегли по дорозі з Білорусі
    Столичне підприємство «загубило» півтора вагона цегли по дорозі з Білорусі
    Столичне підприємство «загубило» півтора вагона цегли по дорозі з Білорусі
    Столичне підприємство «загубило» півтора вагона цегли по дорозі з Білорусі

    Таким чином, у діях підприємства-отримувача наявні ознаки порушення митних правил, відповідальність за які передбачена ст.469 Митного кодексу України. Київською митницею складено протокол стосовно імпортера.

    Наразі, відповідно до положень Митного кодексу України, підприємство уклало мирову угоду з Київською митницею Держмитслужби та до держбюджету сплатило за вчинене адмінправопорушення передбачений штраф та, відповідно, всі передбачені законом податки.

    Теги: митниця Київ податки штраф
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies