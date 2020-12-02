У «Борисполі» митники вилучили 50 блоків елітних вірменських цигарок (фото)

Громадянин Вірменії не задекларував ввезення дороговартісного товару

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» митники зафіксували спробу ввезення громадянином Вірменії тютюнових виробів з порушенням митних правил.

Про це повідомляє Київська митниця Держмитслужби.

Чоловік, який прилетів з Вірменії до України вечірнім рейсом, для проходження митного контролю обрав спрощену систему «зелений коридор», чим засвідчив, що не переміщує предметів, на ввезення яких в Україні існують обмеження.

Письмової декларації громадянин не заповнював, за консультацією перед проходженням контролю до митників не звертався.

50 блоків цигарок Cigaronne преміум-класу вірменського виробництва митники виявили під час вибіркової перевірки ручної поклажі авіапасажира на сканері.

Київська митниця нагадує, що згідно з українським митним законодавством громадяни, які досягли 18-річного віку, можуть ввозити на митну територію України без сплати митних платежів та без письмового декларування у кількості із розрахунку на одну особу:

200 сигарет,

50 сигар,

250 грамів тютюну.

ці вироби в наборі загальною вагою, що не перевищує 250 грамів.

Згідно з українським законодавством чоловікові було пропущено 10 пачок цигарок (200 сигарет).

Решту 490 пачок тютюнових виробів (9800 сигарет) вилучено до рішення суду за ст. 471 Митного кодексу України.

За даними митників, одна пачка подібних цигарок коштує від 200 гривень.