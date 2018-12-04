Київський суд заборонив розголошувати особисті дані споживачів газу



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Позов до суду щодо розголошення особистих даних подав «Львівгаз Збут»

ПСО-постачальник «Львівгаз збут» в Окружному адміністративному суді міста Києва домігся призупинення дії антиконституційних норм, які стосуються розголошення особистої інформації його клієнтів. Подібні вимоги містяться у постанові Кабміну «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу» від 19 жовтня 2018 р. № 867. Компанія не оскаржує ті частини постанови, які стосуються ціни на газ і не зачіпають домовленостей з МВФ.

У зв’язку з незаконністю вимог щодо передачі персональних даних щодо адреси проживання, складу сім’ї та майнового стану споживачів газу, які містяться в прийнятій Кабінетом міністрів постанові про ПСО, ТОВ «Львівгаз Збут» подав позов до окружного адміністративного суду міста Києва з вимогою відмінити дії тих норм, які стосуються розголошення особистої інформації його клієнтів.

30 листопада 2018 року Окружний адміністративний суд призупинив дію окремих пунктів зазначеної постанови в якості забезпечення адміністративного позову. Вона розповсюджується тільки на ті пункти, які стосуються антиконституційної передачі особистих даних споживачів та передачі їх третім сторонам.

«Ми вважаємо, що постанова Кабміну про ПСО в цілому прийнята в правовому полі окрім норм, які прямо суперечать законодавству України про ринок природного газу і рішенню Конституційного Суду від 11.10.2018р. № 7-р/2018, яким нещодавно було заборонено Мінфіну збирати персональні дані, - говорить Наталія Лавриненко, директор ТОВ «Львівгаз Збут». «На адресу нашого Товариства постійно надходять звернення побутових споживачів із вимогою не перадавати їхні персональні дані Міністерству фінансів. Тому передача персональних даних клієнтів операторів ГРМ є прямим порушенням норм закону у зв'язку із чим, ТОВ «Львівгаз Збут» просить суд скасувати відповідні норми постанови № 867 як такі, що суперечать висновкам Коституційного суду».

За таких обставин, окремі пункти Положення про ПСО, затвердженого постановою № 867, що передбачають передачу та використання конфіденційних даних про особисте та сімейне життя фізичної особи не можливо реалізувати через відсутність у Мінфіну необхідного обсягу повноважень та пряму вказівку Конституції на можливість поширення такої інформації виключно на підставі Закону.

«Уявіть собі, що мобільні оператори, чи банки почнуть передавати інформацію про своїх клієнтів іншим установам - це не є прийнятним», - зазначив адвокат Роман Ткаченко з адвокатського об’єднання «Гарант Груп. – В рамках даного позову не оспорюються пункти постанови Кабміну, які стосуються ціни газу, тому він не зачіпає ані питання ціни на газ, ані домовленостей з МВФ».

11 жовтня 2018 року Конституційний суд в своєму рішенні зазначив, що права Міністерства отримувати інформацію, що містить персональні дані, суперечать частині першій статті 8, частині другій статті 32 Конституції України.

Нагадаємо, що постанова Кабміну «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу» від 19 жовтня 2018 р. № 867 прийнята за погодженням з МВФ і передбачає встановлення ціни на газ для населення на рівні 8981 грн/тис. куб. м без урахування коефіцієнту дисконту.