У Грузії розпочалося судове засідання щодо затриманих українців
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«Вирішується питання про запобіжний захід», - повідомив нардеп Семен Семенченко
У Грузії у вівторок, 4 грудня, розпочався суд над громадянами України, яких затримали в готелі за зберігання зброї.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат Семен Семенченко.
«Почався суд у Тбілісі над українськими добровольцями, яким влаштували провокацію і підкинули зброю в готель. Вирішується питання про запобіжний захід. Працюємо з адвокатами», - розповів Семенченко.
Як відомо, біля будівлі посольства Грузії в Києві 4 грудня проходить акція з вимогою звільнити громадян України, затриманих у Грузії.
Нагадаємо, 2 грудня у міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що затримали шістьох громадян України та одного громадянина Грузії, у яких знайшли зброю та боєприпаси.
Радник президента України Юрій Бірюков повідомив, що серед затриманих був народний депутат Семен Семенченко.
Сам Семенченко стверджує, що інформація про те, що його затримували у Грузії - фейк.