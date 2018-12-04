  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Грузії розпочалося судове засідання щодо затриманих українців

    • Розсилка
    У Грузії розпочалося судове засідання щодо затриманих українців
    Фото: Facebook Семена Семенченка

    «Вирішується питання про запобіжний захід», - повідомив нардеп Семен Семенченко

    У Грузії у вівторок, 4 грудня, розпочався суд над громадянами України, яких затримали в готелі за зберігання зброї.

    Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат Семен Семенченко.

    «Почався суд у Тбілісі над українськими добровольцями, яким влаштували провокацію і підкинули зброю в готель. Вирішується питання про запобіжний захід. Працюємо з адвокатами», - розповів Семенченко.

    Як відомо, біля будівлі посольства Грузії в Києві 4 грудня проходить акція з вимогою звільнити громадян України, затриманих у Грузії.

    Нагадаємо, 2 грудня у міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що затримали шістьох громадян України та одного громадянина Грузії, у яких знайшли зброю та боєприпаси.

    Радник президента України Юрій Бірюков повідомив, що серед затриманих був народний депутат Семен Семенченко. 

    Сам Семенченко стверджує, що інформація про те, що його затримували у Грузії - фейк.

    Читайте також
    суд зброя Грузія українці Семен Семенченко розслідування боєприпаси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ