У Криму спростували переміщення українських катерів з порту Керчі



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Зазначається, що захоплений буксир «Яни Капу» залишився на колишньому місці

«Нікополь» і «Бердянськ» перешвартували на іншу причальну стінку

Захоплені українські військові катери «Нікополь» і «Бердянськ» не виводили з порту окупованої Керчі (Крим), а перешвартували на іншу стінку того ж причалу. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що захоплений буксир «Яни Капу» залишився на колишньому місці.

Нагадаємо, вчора «Мілітарний портал» повідомив, що з порту Керчі в невідомому напрямку відбуксирували українські катери. Зокрема, портал прийшов до цього висновку з фото видання kerchinfo, на якому було зображено тільки захоплений буксир.

Зазначимо, 25 листопада російські прикордонники напали на українських моряків, що йшли з Одеси до Маріуполя через Керченську протоку. Їх звинуватили у порушенні кордону РФ.

У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.

Раніше стало відомо, що захоплених російськими окупантами українських військових моряків привозять до Київського районного суду Сімферополя, де їм мають обрати «запобіжний захід». Зазначимо, що суд над захопленими Росією моряками неможливий, адже вони військовополонені.

Джерело: РБК-Україна