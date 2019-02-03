Китай наростив дефіцит торгівлі послугами у грудні



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Грудневий обсяг дефіциту склав 22,6 млрд дол. США

Дефіцит зріс на 2 млрд дол.

Китайський дефіцит у зовнішній торгівлі послугами розширився в грудні 2018 року, свідчать офіційні дані.

Грудневий обсяг дефіциту склав 22,6 млрд дол. США, перевищивши рівень листопада - 20 млрд дол., відзначається в повідомленні Державного управління валютного контролю.

Як повідомляється, доходи Китаю від торгівлі послугами за місяць склали 23,1 млрд дол., тоді як витрати досягли 45,7 млрд дол.

Торгівля послугами, на відміну від торгівлі товарами, полягає у наданні та отриманні нематеріальних продуктів, таких як перевезення, туризм, телекомунікації, будівництво, реклама, обчислення та облік.

З метою сприяння її розвитку Китай приймає комплекс заходів, включаючи поступове відкриття секторів фінансів, освіти, культури та медичного обслуговування.

Державне управління валютного контролю почало щомісячну публікацію даних про торгівлю послугами з січня 2014 року для підвищення прозорості статистики платіжного балансу. З початку 2015 року в доповідь відомства включили також дані по торгівлі товарами.

Грудень 2018 року приніс Китаю позитивне сальдо в розмірі 55,7 млрд дол. в торгівлі товарами, проти 50,5 млрд дол. в листопаді.

Джерело: Синьхуа