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    Економіка та фінанси

    Компанії Коломойського планують відновити імпорт російської електроенергії, – Омелян

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    Омелян закликав президента публічно окреслити свою позицію щодо імпорту струму з країни-агресора та участь в цьому структур Коломойського - Компанії Коломойського планують відновити імпорт російської електроенергії, – Омелян
    Омелян закликав президента публічно окреслити свою позицію щодо імпорту струму з країни-агресора та участь в цьому структур Коломойського

    Тимчасова заборона на імпорт із Росії була введена навесні 2020 року

    Компанії Ігоря Коломойського з 1 січня можуть відновити закупівлю електричної енергії походженням із Російської Федерації.

    Про це повідомив колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян.

    «Цікаво почути позицію Володимир Зеленський, чи правда, що його бізнес-партнер (Ігор Коломойський – прим.) фактично зруйнував енергоринок, завдав збитків на десятки мільярдів гривень і планує імпорт російської електроенергії, щоб кінцево добити українську атомку?», – прокоментував екс-міністр інформацію про плани імпорту струму компанією «Юнайтед Енерджі».

    Ексміністр закликав Президента публічно окреслити свою позицію щодо імпорту струму з країни-агресора та участь в цьому структур Коломойського.

    «Така чесна публічна позиція пана Зеленського зараз – дуже допоможе йому в подальшому, у рамках відповідних кримінальних проваджень», – заявив Омелян.

    Нагадаємо, на річному аукціоні з розподілу потужностей міждержавних перетинів для імпорту електроенергії з Росії та Білорусі в 2021 році найбільший обсяг придбала близька до групи «Приват» компанія «Юнайдет Енерджі».

    Раніше повідомлялося, що Україна закуповувала електроенергію в Росії з жовтня 2019 по березень 2020 року. Загалом було імпортовано понад 1 млрд кВт.год, а прямі збитки енергосистеми від таких поставок оцінюються в 3 млрд грн.

    За даними ТСК Верховної ради, саме імпорт з Росії став основною причиною найбільшої за роки незалежності кризи на енергоринку.

    Тимчасова заборона на імпорт із Росії була введена навесні 2020 року в тому числі після критики поставок президентом Володимиром Зеленським.

    В грудні 2020 року НКРЕКП зняла обмеження на імпорт, а НЕК «Укренерго» продало доступ до міждержавних електромереж для імпорт з Білорусі упродовж 2021 року.

    Читайте також: Війна чи бізнес? Україна відкриває свої кордони для електроенергії з Росії
    Теги: Росія Ігор Коломойський НКРЕКП Володимир Омелян імпорт електроенергія Володимир Зеленський Укренерго Енергоринок
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