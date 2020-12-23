Створення Ради з розвитку малого бізнесу при президенті – своєчасна підтримка середнього класу, – ІСС

Головою ради з розвитку малого підприємництва призначено заступника голови Офісу президента Юлію Свириденко

Створення Ради з розвитку малого бізнесу при президенті є сигналом готовності влади підтримати середній клас. Про це заявила Генеральний секретар ІСС Ukraine Дарія Заболотня.

«Це сигнал того, що і на найвищому рівні прийшло розуміння забезпечити сталий розвиток саме середнього класу. І те, що цю Раду очолила Юлія Свириденко, це нас дуже сильно обнадіяло. Вона досить сильний спеціаліст в економіці. Пройшла школу безпосереднього спілкування з бізнесом на низовому рівні, в Чернігівській обладміністрації, працювала в міністерстві економічного розвитку», – сказала Заболотня.

Вона зазначила, що Офіс президента є ініціатором значної частини законопроєктів з економічного напрямку, що в свою чергу дозволяє їм отримати підтримку у Верховній Раді. Тож, на її думку, призначення головою Ради з розвитку малого бізнесу фахівця високого рівня Юлії Свириденко, за якою не тягнеться шлейф лобістських справ, є суттєвою перевагою. І підвищить довіру підприємницької спільноти до законодавчих ініціатив президента.

«Те, що вони (законопроєкти – ред.) візуватимуться саме економічним напрямком, безпосередньо Юлією Свириденко, це ми сподіваємось, буде гарантувати, не тільки те, що почнуть запускатися в роботу нормативні акти, які вкрай необхідні бізнесу, але і фахово та виважено вони будуть підготовлені», – наголосила Заболотня.

Нагадаємо, 22 грудня президент Володимир Зеленський своїм указом створив Раду з розвитку малого підприємництва для сприяння налагодження конструктивної взаємодії органів державної влади та суб'єктів малого бізнесу. Головою ради призначено заступника голови Офісу президента Юлію Свириденко.