Слідком Росії висунув обвинувачення нацгвардійцю Марківу

3 листопада цього року апеляційний суд Мілана з

3 листопада цього року апеляційний суд Мілана з няв усі звинувачення з Віталія Марківа

Обвинувачення пред'явлено за тим інцидентом, за яким Марківа виправдав італійський суд

Російське слідство пред'явило військовослужбовцю Національної гвардії України Віталію Марківу обвинувачення у вбивстві. Про це йдеться на сайті Слідчого комітету Росії.

Зазначається, що обвинувачення пред'явлено за тим інцидентом, за яким його виправдав італійський суд.

За версією російського слідства, Марків 25 травня 2014 року під Слов'янськом (Донецька область) нібито передав командуванню для нанесення артилерійського удару координати російського громадянина Андрія Миронова, італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та французького журналіста Вільяма Рогуелона.

Слідчий комітет стверджує, що вони прямували у напрямку залізничного переїзду селища Андріївка і Марків нібито відкрив вогонь з автомата Калашникова, щоб перешкодити їм покинути місцевість до артилерійського обстрілу.

«У результаті спровокованого Марківим артилерійського удару Миронов і Роккеллі загинули, а Рогуелон отримав поранення», ─ йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що обвинувачення у вбивстві пред'явлено з урахуванням «показань свідків та інших матеріалів кримінальної справи».

У Росії Марківу загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 11 грудня російський суд заочно заарештував і оголосив Марківа в розшук. Як заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, цим Росія підтвердила свою участь у спробі фальсифікації справи українця.

Влітку 2019 року суд присяжних міста Павія засудив Марківа до 24 років позбавлення волі за співучасть в убивстві Роккеллі та Миронова. Марків має подвійне громадянство України та Італії, тому його судили за італійськими законами. Військовий відкидав обвинувачення й заперечував свою причетність до смерті Рокеллі та Миронова.

3 листопада Марків був повністю виправданий італійським апеляційним судом. Він пробув за ґратами три роки, чотири місяці і два дні.

У Києві 4 листопада на аеродромі Нацгвардії відбулась зустріч українського військового Віталія Марківа. Митрополит Епіфаній вручив нацгвардійцю орден.