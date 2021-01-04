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    Економіка та фінанси

    Компанія друга Путіна буде обслуговувати Керченський міст майже за $3 млн

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    <p>Фірма &laquo;Мостотрест&raquo; буде проводити огляд і обслуговування підмостової та білямостової зон та берегових укріплень, а також &ndash; огляд підводної частини опор мосту</p> - Компанія друга Путіна буде обслуговувати Керченський міст майже за $3 млн

    Фірма «Мостотрест» буде проводити огляд і обслуговування підмостової та білямостової зон та берегових укріплень, а також – огляд підводної частини опор мосту

    У тендері брала участь лише компанія мільярдера Ротенберга

    Компанія «Мостотрест» що належить мільярдерові і близького друга президента Росії Володимира Путіна Аркадію Ротенбергу, отримала контракт на технічне обслуговування залізничної частини Керченського моста.

    Про це повідомило видання «МБХ медіа» з посиланням на інформацію, розміщену на порталі держзакупівель

    Контракт розрахований на першу половину 2021 року, його вартість – 204 млн російських рублів (майже $3 млн). Інші компанії в тендері не брали участь.

    Зазначається, що «Мостотрест» буде проводити огляд і обслуговування підмостової та білямостової зон та берегових укріплень, а також – огляд підводної частини опор.

    Нагадаємо, у серпні 2020 року російський видання журналу Forbes назвало сім'ю Ротенбергів найбагатшою у Росії, її статки оцінювалися у 5,45 млрд доларів.

    У березні 2014 року США запровадили санкції стосовно членів сім'ї Ротенбергів через з окупацію Криму Росією. У квітні 2014 року мінфін США також наклав санкції на компанії Ротенбергов. Пізніше санкції були введені і відносно сина Бориса Ротенберга Романа (червень 2016 року) і сина Аркадія Ротенберга Ігоря (квітень 2018 року).

    До слова, восени минулого року Швейцарія ввела санкції проти причетних до будівництва Керченського мосту.

    Раніше в окупованому Криму визнали: скандальний керченський міст – це шлюз для проникнення коронавірусу з Росії.

    Теги: Крим Росія санкції будівництво Керченський міст Кримський міст
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