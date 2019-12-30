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    Канада засудила запуск російських поїздів через Кримський міст

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    <p>Канада в черговий раз підтвердила, що не визнає російську анексію півострова</p> <p>&nbsp;</p> - Канада засудила запуск російських поїздів через Кримський міст

    Канада в черговий раз підтвердила, що не визнає російську анексію півострова

     

    Канада засуджує недавні кроки Росії по насильницькій інтеграції Криму

    Міністерство закордонних справ Канади засудило відкриття залізничного сполучення через Керченський міст в окупованому Криму і в черговий раз підтвердило, що не визнає російську анексію півострова.

    Про це йдеться в повідомленні на сторінці МЗС Канади в Тwitter.

    «Канада засуджує недавні кроки Росії по насильницькій інтеграції Криму з відкриттям залізничного сполучення на Керченському мосту», - повідомило відомство.

    До слова, пасажири першого поїзда через Кримський міст потрапили в базу «Миротворця».

    Як відомо, 25 грудня по скандальному Кримському мосту проїхав перший пасажирський потяг, сполученням Санкт-Петербург – Севастополь.

    У понеділок, 23 грудня, президент РФ Володимир Путін прибув із візитом на анексований Кримський півострів, де відкрив залізничний рух Кримським мостом.

    З цього приводу представництво президента України в Автономній Республіці Крим заявило про протиправність запуску залізничного сполучення між Росією та тимчасово окупованою Російською Федерацією територією України – Автономною Республікою Крим та м. Севастополь

    Також Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту Російській Федерації у зв’язку з відкриттям залізничного руху мостом через Керченську протоку в окупований Крим.

    Нагадаємо, Україна звернулася до генсека ООН через дії Росії в окупованому Криму.

    Як повідомлялося, Фінляндія засудила запуск Росією поїздів через Керченський міст.

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    МЗС Крим Росія Канада політика залізниця Україна Керченський міст Кримський міст
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