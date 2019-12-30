Канада засудила запуск російських поїздів через Кримський міст



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Канада в черговий раз підтвердила, що не визнає російську анексію півострова

Канада засуджує недавні кроки Росії по насильницькій інтеграції Криму

Міністерство закордонних справ Канади засудило відкриття залізничного сполучення через Керченський міст в окупованому Криму і в черговий раз підтвердило, що не визнає російську анексію півострова.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці МЗС Канади в Тwitter.

«Канада засуджує недавні кроки Росії по насильницькій інтеграції Криму з відкриттям залізничного сполучення на Керченському мосту», - повідомило відомство.

До слова, пасажири першого поїзда через Кримський міст потрапили в базу «Миротворця».

Як відомо, 25 грудня по скандальному Кримському мосту проїхав перший пасажирський потяг, сполученням Санкт-Петербург – Севастополь.

У понеділок, 23 грудня, президент РФ Володимир Путін прибув із візитом на анексований Кримський півострів, де відкрив залізничний рух Кримським мостом.

З цього приводу представництво президента України в Автономній Республіці Крим заявило про протиправність запуску залізничного сполучення між Росією та тимчасово окупованою Російською Федерацією територією України – Автономною Республікою Крим та м. Севастополь

Також Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту Російській Федерації у зв’язку з відкриттям залізничного руху мостом через Керченську протоку в окупований Крим.

Нагадаємо, Україна звернулася до генсека ООН через дії Росії в окупованому Криму.

Як повідомлялося, Фінляндія засудила запуск Росією поїздів через Керченський міст.