Розцілований кримський поїзд: у мережі викрили чергову постановку пропагандистів



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Росіянка, представившись мешканкою Севастополя, запевняла пропагандистів, що з Україною її «нічого не пов'язує»

Пенсіонерка, яка у Севастополі розцілувала перший потяг на Керченському мосту, виявилася уродженкою РФ

Мешканка тимчасово окупованого Росією Криму, яка розцілувала перший потяг на Керченському мосту, виявилася уродженкою російського Челябінська.

Про це написав на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц), вивчивши її дані та фото у соцмережах.

«Упорота ватниця, яка розцілувала брудні вагони, зізналася, що з Україною її «нічого не пов'язує». У «ВКонтакте» зазначено, що звуть її Олександра Петрушкевич, а приїхала вона до Криму з Челябінської області Роіссі. Чергова постановка пропагандистів Кремля», – зазначив офіцер ЗСУ.

До слова, пасажири першого поїзда через Кримський міст потрапили в базу «Миротворця».

Як відомо, 25 грудня по скандальному Кримському мосту проїхав перший пасажирський потяг, сполученням Санкт-Петербург – Севастополь.

У понеділок, 23 грудня, президент РФ Володимир Путін прибув із візитом на анексований Кримський півострів, де відкрив залізничний рух Кримським мостом.

З цього приводу представництво президента України в Автономній Республіці Крим заявило про протиправність запуску залізничного сполучення між Росією та тимчасово окупованою Російською Федерацією територією України – Автономною Республікою Крим та м. Севастополь

Також Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту Російській Федерації у зв’язку з відкриттям залізничного руху мостом через Керченську протоку в окупований Крим.

Нагадаємо, Україна звернулася до генсека ООН через дії Росії в окупованому Криму.

Як повідомлялося, Фінляндія засудила запуск Росією поїздів через Керченський міст.