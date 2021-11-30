Австрійська компанія, що виробляла цукерки з XIX століття, оголосила себе банкрутом

Компанія, що виробляє Mirabell Mozartkugeln, сильно постраждала від пандемії коронавірусу з 2020 року

Австрійська компанія-виробник цукерок «Моцарт», яка існує з 1896 року, оголосила себе банкрутом у результаті пандемії. Про це повідомляє видання «Die Presse».

За словами керуючого директора Salzburg Schokolade, компанія, що виробляє Mirabell Mozartkugeln, сильно постраждала від пандемії коронавірусу з 2020 року. Однією з причин цього була відсутність туристів у Відні та Зальцбурзі.

Крім того, кондитерські магазини у Відні та Зальцбурзі іноді закривалися тижнями через брак туристів.

Виробнику кондитерських виробів Salzburg Schokolade, що базується у Гредізі (Флахгау), загрожує банкрутство.

Зниження продажів у порівнянні з попереднім роком можна було лише частково компенсувати в новому фінансовому році. Незважаючи на нових клієнтів у експортному бізнесі та державну допомогу через пандемію коронавірусу, як і минулого року, цього року знову буде завдано значних збитків.

«Поточний карантин і значне підвищення вартості сировини, енергії, заробітної плати, логістичних витрат та пакувальних матеріалів були додатковими причинами», – заявив керуючий директор Крістіан Шюгерл.

Тому він подав заяву про банкрутство.

Заробітна плата за листопад та різдвяні премії не можуть бути перераховані працівникам. Підприємство посилалося на фонд винагород через неплатоспроможність, яке забезпечувало виплати, і порадило працівникам звертатися до Трудової палати. Президент Зальцбурга Пітер Едер пообіцяв підтримку постраждалим працівникам.

Провадження у справі про неспроможність компанії має розпочатися у вівторок в обласному суді Зальцбурга. Це впливає на непідтверджену інформацію, за якою компанія має тризначну кількість кредиторів. У листі керівництва до співробітників та ділових партнерів висловлювалася надія на те, що компанія зможе продовжити роботу.

Кондитерська компанія Reber Mozart була заснована у Мюнхені Баварії, Німеччина 1865 року. Її творцем став Петер Ребер. Основною продукцією, яку випускає компанія «Ребер», були різноманітні шоколадні вироби.

Компанія також постачає напівфабрикати, такі як нуга, марципан, кувертюри, вафлі та глазурі, для оптових споживачів, таких як пекарні та кондитери під брендом «nordpol».

Цукерки «Моцарт» - найбільш відомі та популярні десерти цієї фірми.

До слова, у найближчі дні очікується банкрутство як мінімум чотирьох невеликих енергетичних компаній у Великій Британії на тлі зростання оптових цін на газ.